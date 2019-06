Sin resolver deficiencias por la recolección de basura en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El problema de la recolección de basura continúa en diferentes sectores de la ciudad de Culiacán, esto a pesar de que autoridades municipales han señalado que la estrategia de recolección fue modificada para mejorar el servicio.

En un recorrido por la ciudad, que inició por el bulevar Benjamín Hill, en Barrancos, se pudo observar como los comercios, en su mayoría, tenían bolsas de basura por la banqueta, en espera de que pasara el camión recolector.

En el fraccionamiento Balcones del Valle, los vecinos manifestaron que ya no saben el día en que su basura será recogida, debido a que los horarios no son respetados por el Ayuntamiento y los días que este pasa solo se lleva la basura de quienes están en su casa en ese momento. “Antes la basura no fallaba, ni en el día y horario. Ahorita andamos adivinando”, dijo un vecino.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

La basura en el monte

Mientras que en el fraccionamiento Urbi Villa del Roble este problema es más que evidente, ya que el mal olor de la basura es muy fuerte, generando esto una molestia entre los habitantes, quienes consideran que es un foco de infección el que están respirando todos los días.

Vecinos optan por quemar los desechos. Foto: El Debate

Aseguraron que el camión recolector de la basura tiene más de cinco días que no pasan.

Además, resaltan que este problema es constante, por lo que ya no esperan al camión y optan por tirar la basura a un predio abandonado donde la queman cuando esta se acumula.

“Cada que se hace la quema de basura es muy fuerte el aroma y el humo, exigimos que se mejore el servicio”, dijo Carmen Lara.

Otros sectores

Las quejas de personas afectadas por este mal servicio se extiende a diferentes puntos de la ciudad, entre ellos Bugambilias, Terranova y Bachigualato, donde el servicio falla de manera constante, así como la Aquiles Serdán, Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Las Quintas, Guadalupe Victoria, Rosario Uzarraga, Zona Dorada y fraccionamiento Los Ángeles.