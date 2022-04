Sin sobresaltos, se llevó la jornada de revocación de mandato en Culiacán

Sinaloa.- Sin la presencia de representantes de los distintos partidos políticos y con un margen aproximado de 30 minutos de retraso, fueron instaladas las casillas para la votación del ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Culiacán.

En recorrido realizado por periódico Debate por los distintos puntos de votación, se constató que fueron solamente representantes del partido Morena y en un porcentaje muy bajo del Partido Acción Nacional (PAN) los que acudieron a participar como observadores, a pesar de que deberían de ser siete partidos políticos los que cuenten con representante en cada casilla del municipio.

Ausencias

Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, delegado con funciones de presidente del partido de Morena en Sinaloa, lamentó el rechazo de los partidos políticos como el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y otros partidos que cuentan con registro nacional, sobre todo porque se trata de un ejercicio democrático en el que se busca conocer la opinión del pueblo respecto a sus gobernantes.

Leer más: Una jornada tranquila de revocación de mandato se vivió en Culiacán

“No creo que haya mayores dificultades, lo que sí es de lamentarse es que partidos que tienen su registro nacional hayan desdeñado una práctica tan importante como esta, lo que nos indica que esta idea que ellos tienen de defender la democracia o discurso y de que son demócratas, no es más que pura hipocresía”, señaló, pues, a su parecer, la intención de los partidos que no participaron en la votación es buscar que fracase el ejercicio.

Van por revocación de gobernador

El gobernador Rubén Rocha ya instruyó al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, para que realice una iniciativa para que la revocación de mandato en Sinaloa sea para el gobernador. La propuesta será que se realice durante la elección intermedia, para cuando la ciudadanía vaya a elegir a otros gobernantes puedan también decidir si quieren que el gobernador continúe o no y, de esta forma, la consulta no sea tan costosa.

Leer más: ¡Buenas noticias! baja la delincuencia en el centro de Culiacán

Considera que si las encuestas dicen que la ciudadanía no quiere que siga un funcionario, no se tiene por qué estar aferrando al cargo. En el caso de la revocación de mandato, si la gente dice “sí”, ya se tiene un refrendo; pero si dice que “no”, se deja el cargo. Rocha considera que seis años es un periodo largo, por lo que la gente debe decir en tres si quiere que continúe o no. En su caso, respetaría la decisión de los sinaloenses.

El Dato

Vota alcalde

Al mediodía de ayer, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, acudió a votar en la consulta de ratificación o revocación de mandato; lo hizo en la casilla que se instaló en la escuela secundaria General Gabriel Leyva, en la colonia Cañadas.