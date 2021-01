Sin solución ante fallas en servicios públicos denuncian en el sector Cedros en Culiacán

Culiacán.- Olvidados por las autoridades municipales ante la atención de los servicios públicos señalaron vivir los habitantes del fraccionamiento Urbivillas del Cedro, Stanza Castilla y Villas del Cedro, en Culiacán, Sinaloa, pues mantienen fallas en el servicio de alumbrado público, apagones, aguas turbias en el servicio de agua potable y hasta problemas de recolección de basura.

Los afectados mencionaron tener una serie de problemas en todos los servicios públicos del municipio, pero pese a las denuncias con las autoridades competentes no se ha hecho nada por regularizar el problema que aqueja a todo el sector norponiente de la ciudad capital.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Victoria Favela vecina afectada del sector comentó que som dos días los que se quedaron sin servicio de agua potable lo cual nunca se les notificó, además de que al tener el servicio era agua sucia con lodo y contaminada.

"La verdad es reprobable como las autoridades no hacen nada por bridnar un buen servicio, no nos avisan y estamos a la buena de Dios, el agua se usa para todo y sin ella no podemos hacer nada, las necesidades más básicas no se pueden realizar", detalló la afectada.

Los vecinos que se han visto afectado mencionaron que el sector es de los más desprotegidos por parte de las autoridades del municipio, pues en cada época de lluvias se inundan, son víctimas de constantes apagones como de inseguridad ante ma falla de alumbrado público en las calles.

"Con los apagones nos quedamos sin electrodomésticos porque explotan al surgir tantos apagones, y es una afectación constante no lo esperas de una truenan los aires acondicionados", comentó Victoria.

La calle Castaños de Urbivillas del Cedro es una de las mayores afectadas ante la falta de iluminación en las calles, ya que sin ello los vecinos indican vivir inseguros y alarmados ante cualquier situación de inseguridad por vandalismo.