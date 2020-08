“Sin sustancia la visita de AMLO a Sinaloa”, critica líder de abogados en México

Culiacán, Sinaloa.- La gira del mandatario Andrés Manuel López Obrador por Sinaloa es calificada como una visita sin sustancia por el presidente del consejo consultivo de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), quien criticó que lejos de anteriores visitas llenas de expectativas, esta no haya traído ningún beneficio para los sinaloenses.

Ricardo Beltrán Verduzco, también expresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, refutó las afirmaciones que hizo López Obrador en su conferencia matutina de este miércoles, en el sentido de que la inseguridad por conflictos entre grupos armados en Culiacán se había tranquilizado.

“Está totalmente equivocado. Aquí como en el resto de los estados de la República, la violencia está latente. Ha habido acciones, por supuesto, pero no son con la contundencia ni con la participación de la autoridad federal que se requiere”, criticó, no sin antes recordar que el Sauz, desde donde ofreció la conferencia, es una obra financiada totalmente por el gobierno estatal y desmantelada por él.

De la presencia de AMLO en Sinaloa, el representante de la Concaam aseguró que “es una visita que no trae nada, sin sustancia. Evadió el tema de la inseguridad, se puso a hablar de las bondades de Sinaloa en las que no ha sido partícipe, pero no supo a cuánto se está pagando el maíz, el producto más bondadoso de Sinaloa y del que somos el principal productor. Es claro que solo vino a pasearse, a desempolvarse, a darse baños de pueblo”.

Beltrán Verduzco recordó que las visitas de los presidentes de la República siempre han sido positivas y ellos son bienvenidos a los estados, pero consideró que en esta ocasión López Obrador prácticamente llegó a escondidas, sin darle la importancia que se tenía anteriormente, no en el aspecto de seguridad sino en la expectativa que ésta genera, porque (antes) venían a anunciar proyectos, a traer obra, pero nada de esto ocurrió, al contrario, se cuelga de proyectos ya en marcha por el gobierno del estado.

