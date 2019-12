Sin techo, Epifania pide lámina para cubrirse del frío y lluvias: Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Son largas las noches de lluvia que Epifania Villa López pasa cada temporada de lluvias, ya que al no contar con recursos económicos para reparar el techo de su casa de lámina, el agua se moja todas sus pertenencias, esto en la colonia Loma de Rodriguera, de Culiacán, en donde vive actualmente.

La adulta mayor dio a conocer que a sus 83 años de edad no cuenta con un sustento económico, por lo que llamó a las autoridades a ayudarla.

Estuviera bien que me ayudaran con lámina, ¿para qué voy a pedir lo que no se puede? Aunque sea nomás para no mojarme, porque cuando llueve se llena todo de agua. Desde que mi marido murió, pues quedó todo abandonado y me meto en los rincones