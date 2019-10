Sin transparencia siempre faltarán recursos: diputada sobre paro de la UAS

Sinaloa.- “Que el presupuesto realmente se aplique para lo que fue asignado y no para resaltar la personalidad política de alguien”, declaró la diputada y presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local, Flora Emilia Guerra, en relación al paro nacional de Universidades Públicas al que se sumó la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Aclaró que, se respeta el derecho y decisión de manifestación de las autoridades universitaria y agregó que, mientras no se aplique una verdadera política de austeridad y se transparenten los recursos ejercidos, siempre va a faltar más presupuesto.

“Es respetable las acciones que cada universidad decida tomar, pero mientras no haya una aplicación correcta de los recursos no a haber presupuesto que alcance, mientras no se ajusten en el plantel, la necesidad cada año va a ser la misma”, mencionó

La diputada de Morena, recordó que, en el presupuesto de egresos 2019, se le reasignaron 30 millones de pesos más a la Universidad Autónoma de Sinaloa y sin embargo, cada año necesidad mayor recurso.

Exhortó a los rectores de las universidades públicas a dar cuentas y ajustar los recursos que se aplican al interior.

“No soy participe de solo exigir y no dar cuentas, ellos mismos deben dar soluciones, les digo al rector y a los rectores universidades que se ajustan y usan los recursos para lo que se les dan”, dijo.