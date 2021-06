Sinaloa alcanza las 6,400 muertes por Covid-19; el estado se mantiene en color amarillo

Culiacán, Sinaloa.- Sinaloa a 481 días de haber presentado el primer caso de Covid-19, reportó este martes un total de 40 mil 472 casos de Covid-19 acumulados y 6 mil 400 muertes ocasionadas por la enfermedad respiratoria del Coronavirus, informó la Secretaría de Salud estatal.

En su reporte técnico diario de los datos Covid-19, la autoridad sanitaria reportó 79 nuevos contagios de Coronavirus, mismos que se presentaron de la siguiente manera: Culiacán 15 nuevos contagios, Ahome 14, Rosario 12, El Fuerte 5, Choix 3, Navolato 3, Guasave 3 y Escuinapa 3 para dar un balance de 529 casos activos.

Asimismo, se reportaron 8 nuevos fallecimientos, los cuales se presentaron en su mayoría en el municipio de Mazatlán con 3 decesos, seguido de Ahome con 2, Guasave 1, Angostura 1 y Choix 1.

En tanto al panorama general las autoridades han señalado que Sinaloa permanece en alerta amarilla del semáforo epidemiológico Covid-19, por lo que se recomienda a la población no bajar la guardia y seguir las recomendaciones, como el uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y el no acudir a sitios concurridos de no ser necesario.

*Pacientes Activos Por Municipio*

CULIACÁN: 161

MAZATLÁN: 100

AHOME: 96

ROSARIO: 65

EL FUERTE: 28

NAVOLATO: 18

GUASAVE: 13

ESCUINAPA: 11

CHOIX: 8

ELOTA: 8

SALVADOR ALVARADO: 7

MOCORITO: 5

BADIRAGUATO: 2

ANGOSTURA: 1

SINALOA: 0

CONCORDIA: 0

COSALA: 0

SAN IGNACIO: 0

*TOTAL DE RECUPERADOS:33,549*

14,858 CULIACÁN

5,150 MAZATLÁN

4,634 AHOME

4,146 GUASAVE

1,072 SALV ALVARADO

978 NAVOLATO

576 EL FUERTE

381 SINALOA

330 ESCUINAPA

316 ANGOSTURA

281 ROSARIO

199 BADIRAGUATO

164 ELOTA

154 CHOIX

130 MOCORITO

76 COSALÁ

56 CONCORDIA

47 SAN IGNACIO

*TOTAL DE MUERTES: 6,400*

2,376 CULIACÁN

1,107 AHOME

994 MAZATLÁN

723 GUASAVE

233 SALVADOR ALVARADO

226 NAVOLATO

163 EL FUERTE

132 ANGOSTURA

86 SINALOA

85 ESCUINAPA

70 MOCORITO

54 ROSARIO

39 ELOTA

32 CONCORDIA

28 BADIRAGUATO

27 CHOIX

17 SAN IGNACIO

*CASOS SOSPECHOSOS: 472*

187 CULIACÁN

80 AHOME

79 GUASAVE

59 MAZATLÁN

17 NAVOLATO

15 ROSARIO

8 EL FUERTE

6 SALVADOR ALVARADO

5 CHOIX

5 SINALOA

3 ESCUINAPA

2 BADIRAGUATO

2 COSALÁ

2 ANGOSTURA

1 CONCORDIA

1 ELOTA

0 MOCORITO

0 SAN IGNACIO

