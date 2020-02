Sinaloa amaneció más frío que AMLO queriendo cancelar los puentes

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que esta mañana se hayan registrado temperaturas muy bajas en todo el Estado de Sinaloa, los memes no se hicieron esperar, y como siempre Mazatlán y Culiacán triunfando en la difusión e ingenio.

Según Google a las 5:30 horas de hoy en Culiacán estabamos a 6 grados centígrados, sin embargo, según Protección Civil Sinaloa lo que se registró fueron 4°.

Según el dr. Juan Espinoza las bajas temperaturas de hoy que provocaron un intenso frío se deben a una tormental invernal.

Fue desde hace dos días que Espinoza había pronosticado el inminente frío que hoy se se siente. Además, ayer mismo este medio informaba sobre una posibles heladas, es decir, que tu cobija de tigre parecería de gatito.

Tu novia buscando más calorcito.

No hay mejor forma de saber si un hecho es importante o no, que por su relevancia en la creación y difusión de memes y el frío de hoy no fue la excepción.