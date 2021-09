Sinaloa aún sin solicitudes para acogerse a la Ley Amnistía

Sinaloa.- Desde que la Ley de Amnistía de Sinaloa fue aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado en sesión pública extraordinaria, a mediados de febrero de este 2021, no existe reo dentro de los cuatro penales del estado que se halla acogido a dicho derecho, así lo dio a conocer el subsecretario de Seguridad Pública, el mayor Carlos Alberto Hernández.

El proceder

El alto mando aseguró que dicha ley tiene diversos criterios, uno de ellos es que aquellos que se quieran acoger a esta garantía, tienen que solicitarla; dicho proceso pasa por una comisión, la cual investiga los antecedentes, el tipo de delito, entre otras cosas.

Aunque son diversos factores los que están involucrados en el tema, como los ejecutivos federales, estatales, jueces, etc. Es por ello que por lo pronto no se les ha notificado por dicho jurado algún tramite en curso.

Reiteró que hay diferentes criterios: las personas que podrían ser liberadas, tienen que cumplir con una serie de requisitos y que no sean reincidentes de cometer un tipo de delito. Indicó además que existen personas a las que se les puede dar ciertas prioridades, sobre todo a aquellas de pueblos indígenas que no hallan tenido un juicio justo y mujeres de escasos recursos que en su momento no pudieron pagar una fianza, inclusive por temas de aborto.

Asimismo, a todos aquellos que estén privados de su libertad por robo simple, como por ejemplo, quienes entran a una plaza comercial y se llevan productos de primera necesidad, alimentos etc.

A reos que también estén presos por delitos que se hallan cometido en ambiente de precariedad, contra la salud, o igual algunos procesados por ejercer su libertad de expresión o de derechos humanos, así como a personas con capacidades especiales y adultos mayores catalogados en situación de riesgo.

Por otra parte, el mayor Leyva aseguró que por el momento no existe sobrepoblación en los penales de Sinaloa, y que actualmente se cuenta con más de 4 mil reos recluidos en dichos centros cumpliendo sus condenas.

Indicó además que todo aquel recluso que cumpla con los requisitos debe de iniciar los trámites mediante sus representantes legales.

La ley

En el portal del Congreso de Sinaloa se indicó que la aprobación de la Ley Amnistía es para fortalecer un sistema de derechos que beneficie a todas las personas, principalmente aquellas que por alguna circunstancia se encuentren en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza.

Es por ello que al otorgarle 33 votos, el pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, documento que registró su primera lectura y después se le dispensó la segunda.