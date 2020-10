Sinaloa, bronce en el Mundial de Matemáticas

Sinaloa.- A la espera de que la pandemia retrocediera, el organismo de la Olimpiada Internacional de Matemáticas (OMI) aplazó lo más posible el certamen de este año, cambiándolo de julio a septiembre, para ver si era posible realizarlo de manera presencial.

Sin embargo, la pandemia siguió su curso en todo el mundo, y el evento fue llevado a cabo de manera virtual del 20 al 28 de septiembre, en el cual el joven de Sinaloa Carlos Emilio Aguilar Ramos obtuvo la medalla de bronce para México. Él y su mamá, Ana Gabriela Aguilar Félix, contaron a DEBATE su historia.

El concurso fue en línea

Cuando DEBATE se comunicó con Carlos Emilio, declaró estar muy contento por haber obtenido una medalla de bronce en la edición 61 de la OMI, el máximo concurso de matemáticas a nivel mundial, en el cual participaron en esta ocasión más de 105 países: «Me siento muy feliz, muy satisfecho, porque desde que me enteré que existe esta competencia, siempre quise asistir, porque es la competencia más prestigiosa de esto. Siempre fue como mi meta final llegar a esta competencia», dijo Carlos Emilio.

Este fue un certamen retador por las circunstancias en las que se dieron, sobre todo por la pandemia, pero muy satisfactorio de vivir para el joven sinaloense, quien, consciente de la situación actual, mencionó que no creyó que la emergencia sanitaria fuera a durar tanto, pues en un inicio estuvieron confiados en que sería llevada a cabo de forma presencial en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, durante el mes de septiembre, pero conforme se acercaban las fechas les confirmaron que sería un concurso en línea.

Carlos Emilio, después de recibir su presea. Foto: Cortesía

Una jornada exitosa

Antes de la entrevista, Emilio se preparaba para tener una reunión vía Zoom con sus compañeros de la Olimpiada, quienes —afirmó— se sentían muy contentos por los resultados, pues además de que él ganó el bronce, la presea dorada fue para Tomás Cantú, originario de la Ciudad de México.

Otros jóvenes mexicanos que destacaron en la competición fueron Ana Jiménez, también de la Ciudad de México; Pablo Valeriano, de Nuevo León; y Omar Astudillo, de Guerrero. De acuerdo con Emilio, ellos se reunieron a hacer los exámenes del concurso en Morelos, bajo la supervisión de un juez internacional comisionado por la OMI.

Los detalles del concurso

En el sitio web de la OMI colocaron con mucha antelación las medidas para realizar dicho examen: que el centro de exámenes en línea de cada país fuera supervisado por un comisionado neutral del organismo; que los exámenes fueran llevados a cabo tomando en cuenta el distanciamiento social; y que fueran observados mediante cámaras web y sonido, cuyos videos fueron enviados al equipo de vigilancia de Rusia.

El horario de exámenes fue el mismo para todo el mundo, pero había una ventana de cuatro horas y media para ajustarse, de manera que para México los exámenes iniciaron a las 07:00 horas.

Fue apoyado por familia y amigos

Su mamá contó que después de saber los resultados festejaron en casa con una comida familiar y con su postre favorito. Aunque fue algo familiar, la orgullosa madre dijo que la convivencia con sus amigos de estudio ha sido clave para su desempeño y su desarrollo, ya que sus compañeros connacionales y sus amigos de Sinaloa han sido como una familia para él a lo largo de los cinco años que tiene participando en diversos certámenes nacionales e internaciones de matemáticas.

La situación a distancia sin duda hizo diferente la convivencia, pero no la hizo menos amena. Emilio contó a DEBATE que antes de la pandemia, y mientras concursaban para ser seleccionados de forma nacional, realizaban «cascaritas» o se divertían con algún juego de mesa luego de los entrenamientos; también se entretenía en línea con Among Us, un videojuego de estrategia en el cual hay que encontrar un impostor que elimina a todos los demás participantes en una tripulación espacial.

Apoyo de federación Sinaloa

Finalmente, se prepararon para adaptarse a cualquier circunstancia, y les fue bien. No fueron a Rusia, pero salieron adelante y con éxito.

Ana Gabriela Aguilar, madre de Emilio, mencionó el apoyo incondicional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas Sección Sinaloa, coordinada por la doctora Guadalupe Russel, quien mencionó que Gabi, ella y su equipo han sido copartícipes de este logro, pues a pesar de las dificultades, de manera gratuita y por vocación cumplen con preparar a los jóvenes para diversos concursos, en los que han obtenido excelentes resultados.

Gabi menciona que el esfuerzo de parte de ella y de su esposo fue importante; sin embargo, suman más las satisfacciones y los resultados, sobre todo por haber alcanzado este logro después de tantos años de trabajo, puesto que su vínculo con las matemáticas fue desde niño, y luego lo hizo formal dedicándose a prepararse para concursos desde hace más de cinco años, en lo que ha obtenido diversos reconocimientos.

Palabras para papás y para jóvenes

Carlos Emilio dedicó unas palabras a los jóvenes de Sinaloa: que sigan sus sueños y que tengan dedicación para lograr sus objetivos, ya sea que les guste un área de la ciencia o del deporte. También dijo que se sintió muy apoyado por su familia, a quien dedicó su premio, pues considera importante el apoyo que ha obtenido de sus padres.

Resaltó la importancia de impulsar las metas de los jóvenes, darles importancia y que, si no hay recursos, busquen la manera de conseguir lo necesario, ya que, de no haber sido así, hubiera sido imposible su gran logro.

Premios

Además del actual premio, el joven obtuvo el primer lugar estatal en matemáticas en los certámenes locales del 2015 al 2020; la medalla de oro nacional en el 2019; medalla de plata en la Olimpiada Mexicana del 2018 y en dos ocasiones en la Olimpiada Iraní de Geometría; además de bronce en la Competencia Internacional de Bulgaria 2018.