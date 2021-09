Sinaloa, con la menor tasa de muertes fetales durante 2020

Sinaloa.- Los estados de Sinaloa, Oaxaca y Michoacán son las entidades con la tasa nacional de embarazos que terminaron en muerte fetal por cada 10 mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) más baja del país. En contraste, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí presentan las tasas más altas, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante 2020 se registraron 22 mil 637 muertes fetales, las cuales corresponden a una tasa nacional de 6.7 por cada 10 mil mujeres en edad fértil.

El 82.9 por ciento de las muertes fetales ocurrieron antes del parto, 15.6 por ciento durante el parto y en 1.5 por ciento de los casos no fue especificado, informó el Instituto en su estudio: Características de las Defunciones Fetales Registradas en México Durante 2020. De estas muertes fetales, 11 mil 881 (52.5 por ciento) correspondieron a hombres y 8 mil 873 a mujeres (39.2 por ciento); 8.3 por ciento correspondió a casos en los que el sexo no fue especificado.

De acuerdo a estas cifras, el estado de Aguascalientes tiene el primer lugar en muertes fetales, con la mayor tasa de embarazos que no pudieron consumarse, esto al tener casi 11 muertes por cada 10 mil embarazos que en la entidad.

En contraste, Sinaloa es la entidad con la tasa más baja, con 3.1 fallecimientos por cada 10 mil mujeres que se embarazan. Cabe destacar que, de acuerdo con este estudio del Inegi, las muertes fetales tardías, es decir, los fetos de 28 y más semanas de gestación, representaron el mayor número de casos, con 9 mil 588, lo que representa el 42.4 por ciento; seguidas de las intermedias, los que tenían de 20 a 27 semanas, representando el 34.5 por ciento, con 7 mil 816, y de las precoces, fetos de 12 a 19 semanas, el 23.1 por ciento, con 5 mil 232 muertes. En este caso, se excluyó un caso de edad gestacional no especificado.

Muerte en parto

Las principales causas de muerte fetal son las que tienen que ver con las afectaciones que tuvo el feto por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto, seguidas de otros trastornos originados en el periodo perinatal y en tercera causa por trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, detalla el estudio.

Según Inegi, con la incorporación de la información captada por la Secretaría de Salud (SSA), tanto la SSA y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendieron 67.3 por ciento de los procesos de gestación que concluyeron en defunción fetal. Por su parte, las unidades médicas privadas atendieron el 17.1 por ciento de ellos. En este caso, el 82.9 por ciento de los fallecimientos ocurrieron antes del parto, 15.6 por ciento durante el parto y en 1.5 por ciento de los casos no fue especificado. En este apartado, el Inegi informó que, de las personas que certificaron la muerte, 96.2 por ciento correspondió a médicos, 1.1 por ciento a no médicos (personas autorizadas por la SSA, autoridad civil), 1.1 por ciento a otro personal y 1.6 por ciento no lo especificó.

¿Acudió a consulta?

En cuanto a la atención médica, se encontró que el 81.7 por ciento de mujeres sí recibieron atención prenatal, en tanto que 14.5 por ciento no la tuvo y 3.8 por ciento no especificó si recibió o no atención médica durante el embarazo. De las mujeres que asistieron a consulta médica, 65.4 por ciento recibieron entre 1 y 5 consultas; 29.4 por ciento, entre 6 y 10; 2.2 por ciento tuvo entre 11 y 15 consultas.

Además, 0.5 por ciento asistió a consulta médica entre 16 y 20 veces, y solo 0.1 por ciento recibió más de 20 consultas durante el proceso de gestación, que tuvo como desenlace una defunción fetal.

El 2.4 por ciento de las mujeres que asistieron a consulta no especificó la cantidad de ellas, afirmó el Inegi. Cabe señalar que la mayor proporción de muertes fetales correspondió a embarazos únicos (94.4 por ciento), seguida de los gemelares (5.3 por ciento) y de los múltiples (0.3 por ciento).

Respecto al procedimiento de expulsión o extracción, que aplica cuando la edad gestacional del feto es de 22 semanas o más, el parto vaginal es el que registró más casos, con 9 mil 833, que representa el 65.3 por ciento; seguido de la cesárea, con 4 mil 686 casos, 31.1 por ciento. Entre los abortos, que corresponden a los casos en los que la edad gestacional del feto es inferior a las 22 semanas, el aborto espontáneo es el más común entre las muertes fetales, con 6 mil 561 casos, es decir, 86.6 por ciento, indica el estudio.

Otro dato importante que reveló el Inegi es que, del total de embarazos que terminaron en muerte fetal, 15 mil 230 fueron atendidos por médicos gineco-obstetras; y 5 mil 805, por otro tipo de médico. En contraparte, el personal que menos atendió este tipo de procedimiento fueron las enfermeras, con 50 casos.

Madres jóvenes

Inegi también dio a conocer que los grupos de edad de las mujeres que concentran el mayor número de embarazos con alguna complicación que terminó con la muerte del producto son el de 20 a 24 años, con un 23.9 por ciento; el de 25 a 29, con 22.6 por ciento, y el de 30 a 34, con 18.8 por ciento, que en conjunto ascienden a 65.3 por ciento del total.

Otras características de las mujeres que en 2020 perdieron a su producto son: el 69.5 por ciento dijo no trabajar, 25.1 por ciento, en cambio, sí lo hacía y 5.4 por ciento no lo especificó. El 88.8 por ciento de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto manifestó no hablar alguna lengua indígena, en tanto que mil 353 mujeres indicaron que sí la hablan.

En relación con el estado conyugal de la madre, el mayor número de casos de embarazo que derivó en la muerte del producto se presentó en mujeres que se encontraban en unión libre, con 12 mil 100 casos (53.45 por ciento), seguido de quienes reportaron estar casadas, con 6 mil 141 (27.13 por ciento). La menor incidencia se presenta entre quienes manifestaron ser viudas, con 41 casos.

En la escolaridad de la madre, predomina el nivel de secundaria, que resultó similar al del año anterior, 36.6 por ciento, representando 36.1 por ciento del total. De acuerdo con el Inegi, con esta información se actualizan los principales indicadores nacionales de las estadísticas de mortalidad fetal.

Menciona que estas estadísticas tienen como objetivo proporcionar información que permita conocer y comparar el volumen, tendencias y características de este hecho demográfico en los diferentes ámbitos geográficos del país, hasta el nivel de localidad, para contar con un insumo que permita realizar el análisis y la evaluación de acciones dirigidas a la elaboración de programas de salud materno infantil.

Leer más: ¿Y los recursos para damnificados? Critican lentitud en apoyos en México

El Dato

Más de 28 semanas

Las muertes fetales tardías (de 28 y más semanas de gestación) representaron el mayor número de casos, con 9 588 (42.4 %).