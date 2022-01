Sinaloa confirma 10 casos de flurona; "Debe haber muchos más", afirma secretario de Salud

Sinaloa.- El secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, llamó a los sinaloenses a no alarmarse por la “Flurona” que es contraer Covid-19 e Influenza al mismo tiempo, indicó que el último reporte que le dieron del laboratorio de la Secretaría de Salud en Sinaloa son 10 casos registrados, pero debe haber muchos más, ya que al realizarse la prueba de Covid-19 no se hace revisión para saber si se tiene influenza o no.

Indicó que todos los pacientes que tuvieron Flourona no presentaron mayores síntomas. De acuerdo al secretario de Salud por escasez de pruebas covid, en vez de instalarse kioscos, se está trabajando en la detección de covid en las centrales y van a entrar al Aeropuerto en donde no habían podido entrar por la normatividad del lugar.

“Las pruebas están escasas, definitivamente, pero las seis jurisdicciones sanitarias están realizando pruebas en este momento. Aquí en la Secretaría de Salud, por eso hacemos un reporte diario las estamos cuidando mucho, por instrucciones del señor gobernador estamos adquiriendo 6 mil pruebas más en este momento, de un momento.

Aquí hemos checado más de 30 corridas en este momento, hemos escogido al azar 32 gentes y de esas 32 gentes 20 son negativas y 12 fueron positivas. De tal manera, es un hecho que se encuentra y estamos ahorita con las autoridades del aeropuerto con la finalidad de empezar en estos días a checar los vuelos, sobre todo los vuelos internacionales.