Sinaloa, de los dos únicos estados sin Ley de Desarrollo Social

Sinaloa.- Aunque desde el 2004, se cuenta una Ley General de Desarrollo Social a nivel nacional en México, el estado de Sinaloa es uno de los dos únicos estados del país que no tiene una Ley de Desarrollo Social que respalde las acciones del gobierno estatal en la materia.

Desde el Congreso de Sinaloa ya existen propuestas de iniciativas que buscan la creación de una en el estado por parte del grupo parlamentario del PRI.

“En Sinaloa no tenemos Ley de Desarrollo Social, somos de los dos únicos estados que no tenemos esta ley junto con Nayarit y hay una ley general que data desde el 2004, entonces eso nos dice que no hay una razón siquiera de porque no lo haya… ponerme a la disposición de hacer equipo, esto no debería ser”, expresó el legislador Jesús Armando "Kechu" Ramírez, y afirmó que su intención es hacer equipo con el Secretario de Desarrollo Social (Sedeso) de Sinaloa, Ricardo Madrid, para lograr perfeccionar las políticas públicas ya existentes.

Madrid, titular de la Sedeso, manifestó que establecer la ley de Desarrollo Social en el estado es uno de los objetivos de la dependencia para el 2021 y reconoció que la propuesta del grupo parlamentario del PRI atiende las disposiciones que deben implementarse en la materia.



“Ahí está una incitativa muy completa (...) tenemos que aspirar a tener un padrón único de beneficiarios, un consejo de evaluación para contar con indicadores y tener metas sobre plazos muy bien estructurados”, afirmó.