Sinaloa, el estado con más muertes maternas registradas en México

Si bien, añadió que se creó un lineamiento para la atención y mitigación del covid-19 en mujeres embarazadas y las personas recién nacidas , estos no fueron de obligatoriedad para todas las entidades federativas. “Este lineamiento no tenía indicadores, por lo que no se sabe quién cumplió o cumple”, mencionó.

“Estas entidades federativas, por ejemplo, Sinaloa, están en unos máximos históricos estatales que no habían tenido y que sigue siendo un gran foco rojo y que no está a la luz. Sí, se necesita unos planes estatales que se reconozca el que las mujeres tengan información para saber qué hacer al respecto”, sostuvo Argüello Avendaño.

Hilda Eugenia Argüello Avendaño, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, indicó que lamentablemente esta incidencia no ha contado con una estrategia de emergencia nacional o estatal para reducir dichos casos. La activista criticó que tampoco se ha tenido suficiente transparencia gubernamental que revele las acciones sanitarias de prevención tomadas para este grupo. “Es un incremento que no ha tenido regreso”, lanzó.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.