Sinaloa es Tierra de Campeones: Quirino

Culiacán, Sinaloa.- Tal como lo prometió en la ceremonia de abanderamiento de la delegación sinaloense que compitió en la pasada Olimpiada y Nacional Juvenil, el gobernador Quirino Ordaz entregó estímulos económicos a medallistas de este evento con el fin de seguir motivándolos para continuar poniendo en alto el nombre de Sinaloa, pues el deporte sinaloense logró meterse al Top 10 de los estados más ganadores de medallas a nivel nacional en ambos eventos.

En un ambiente de total fiesta y acompañado por su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz; por el titular de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía y; por la directora del ISDE, Paola Moncayo, el gobernador de Sinaloa manifestó que estos eventos deben de ser así, de total algarabía, pues es un festejo que los deportistas se ganaron con su esfuerzo y sacrificio.

En su mensaje, Quirino Ordaz recordó que hace mes y medio durante la ceremonia de abanderamiento en el Salón Gobernadores pidió a la delegación sinaloense ‘echarle todos los kilos’ porque no hay obstáculo que no se pueda superar. “Ustedes lograron superarse personalmente a base de disciplina y actitud mental, acompañado de esfuerzo físico, estrategia y metodología, ello mismo lo habrán de replicar no solo en el deporte, sino en la vida diaria”, aseveró.

En este marco lleno de energía, ante cientos de deportistas, Quirino Ordaz anunció que como premio adicional rifará 30 equipos iphone X Plus entre cada uno de los 240 deportistas y 93 entrenadores de 11 municipios que obtuvieron una presea en estos eventos de CONADE.

En su intervención la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes, hizo extensivo el reconocimiento no solo a los deportistas y entrenadores, sino también a sus familias, puesto que el esfuerzo y sacrificio que hicieron lo vivieron junto a sus padres y hermanos. “Educación y deporte para un mejor futuro para Sinaloa”, exclamó.

Al hacer uso de la voz, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López expresó que el gobernador siempre les ha dicho que todo cuenta, y en este día que catalogó como histórico, y de la mano de los jóvenes, cambió su discurso por unos pasos de rap al ritmo de la música, uniéndose al ambiente de fiesta que imperaba en el lugar.

En su turno, la directora del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física, Paola Moncayo Leyva, reconoció que siempre hubo confianza en que la delegación sinaloense hiciera historia al entrar por primera vez al Top 10 del medallero nacional bajo el nuevo formato de Olimpiada y Nacional Juvenil, ya que el 2019 fue el año que más medallas obtuvo Sinaloa a nivel nacional.

Cabe destacar que de manera simbólica en representación de los medallistas, el gobernador entregó personalmente los estímulos económicos (que fueron acumulativos por medallas obtenidas) a Atzin Roselyn Fernández, quien obtuvo 3 oros y 1 plata en Tiro Deportivo, haciéndose acreedora a un cheque por 21 mil pesos; al entrenador Hugo Ferrer Martínez, de Tiro Deportivo, obteniendo en total 17 medallas (32 mil pesos); Aarón Francisco Ibarra Osuna de Gimnasia Artística quien obtuvo 6 medallas, 3 oros y 3 platas (27 mil pesos) y al entrenador de Tae Kwon Do Joaquín Rojo Estrada, quien obtuvo 11 medallas (3 oros, 5 platas, 3 bronces, 22 mil pesos).

También asistió a este evento el atleta sinaloense Fernando Vega, quien recientemente obtuvo medalla de oro en relevo 4x400 de la Universiada Mundial en Nápoles, además de los presidentes de Asociaciones Deportivas, y titulares de Institutos Municipales del Deporte en Sinaloa.

Montos otorgados por medallas a deportistas (Acumulativos)

-Medallas de oro $6,000.00 pesos

-Medalla de plata $3,000.00 pesos

-Medalla de bronce $1,500.00 pesos

Monto otorgado por medallas a entrenadores (Acumulativos)

-Medalla de oro $3,000.00 pesos

-Medalla de plata $2,000.00 pesos

-Medalla de bronce $1,000.00 pesos