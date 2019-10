Sinaloa es el estado donde más aseguran marihuana del país

Culiacán.- Sinaloa es, junto con Durango, Guerrero y Chihuahua, de los principales estados del país con el mayor aseguramiento de mariguana, goma de opio y amapola, en los últimos doce años, de acuerdo con información proporcionada vía solicitud de acceso de ELDEBATE a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los registros facilitados por la Sedena corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2018, y ubican a Sinaloa como el lugar en donde más mariguana ha sido incautada en los últimos doce años, con 3801 toneladas de enervante; seguido del vecino estado de Durango, con 3058 toneladas; y Chihuahua, con 2127 toneladas.

Las poblaciones que puntean en cuanto al aseguramiento de mariguana, goma de opio y amapola en cada uno de estos tres estados son parte del territorio que conforman el famoso Triángulo Dorado: Badiraguato en Sinaloa, Tamazula en Durango y Guadalupe y Calvo en Chihuahua, zona en donde tuvo lugar la Operación Cóndor, una agresiva campaña de las Fuerzas Armadas para erradicar las plantaciones de mariguana en las décadas de los setenta y los ochenta.

Otras drogas

En cuanto a goma de opio asegurada entre 2006 y 2018, el puntero es Guerrero, en donde —según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional— han decomisado 4919 kilogramos; seguido de Sinaloa, con 1951 kilos; y Durango, con 1096 kilogramos.

La amapola, conocida también como adormidera y de donde se extrae la goma de opio, es un cultivo que, en los últimos años, de acuerdo con el senador Manuel Añorve, ha incrementado los niveles de violencia por la disputa de terrenos y del mercado ilegal en la sierra de su natal Guerrero, justo en donde la Sedena reporta que en los últimos doce años han asegurado y destruido casi 730 mil plantíos, equivalentes a 101 625 hectáreas.

Por su accidentada geografía, Durango y Chihuahua son las entidades, después de Guerrero, con la mayor cantidad de adormidera incautada: el primero con poco más de 281 mil plantíos y una superficie de casi 50 mil hectáreas; y el segundo con 326 736 plantíos y 45 276 hectáreas; mientras que Sinaloa se ubica en la cuarta posición, con casi 147 mil plantíos y 23 473 hectáreas de amapola aseguradas.

Aseguramientos en Sinaloa

En una revisión por municipios, en Sinaloa, Badiraguato es el territorio con la mayor cantidad de droga asegurada en los últimos doce años. En este municipio, que colinda con Durango y Chihuahua, la Sedena reporta la incautación de 2 mil 139 toneladas de mariguana, 614 kilos de goma de opio y 14 mil 898 hectáreas de amapola.

Choix es el segundo municipio con el mayor aseguramiento de mariguana, con 459.4 toneladas; 2122 hectáreas de amapola erradicadas; y 130 kilos de goma asegurados; mientras que en Culiacán se reportan casi 325 toneladas de mariguana incautadas, el aseguramiento de 358 kilos de goma de opio y de casi 1900 hectáreas de amapola.

Sinaloa municipio ocupa el cuarto sitio en cuanto a incautación de mariguana en la entidad, con poco más de 211 toneladas; y en erradicación de amapola, con 6609 plantíos, equivalentes a 1130 hectáreas.

Síntoma de mayor presencia militar

Sobre la ubicación de Sinaloa como uno de los estados en donde más droga han asegurado las autoridades castrenses desde el 2006 al 2018, Froylán Enciso Higuera, historiador sinaloense y especialista en política de drogas, derechos humanos y víctimas, puntualizó en entrevista para EL DEBATE que, de entrada, las cifras proporcionadas por la Sedena confirman los sitios en donde hay una mayor presencia del Ejército y la Policía Federal, pero que hoy en día no se sabe realmente en dónde se produce más droga.

Hizo referencia al hallazgo y desmantelamientos de invernaderos muy tecnificados en la Ciudad de México, en donde incluso han encontrado cultivos hidropónicos de mariguana, por lo que —insiste— es difícil saber si la información de la Secretaría de la Defensa Nacional es un reflejo de la producción de drogas.

Cuestionado sobre las propuestas legislativas para legalizar la mariguana, Froylán Enciso consideró que hoy en día «la discusión no es si se regula la cadena productiva de este enervante hasta el consumo, sino cómo le hacemos».

Incluso se refirió a las iniciativas presentadas, la más reciente por el diputado federal morenista Mario Delgado, y otra en noviembre del año pasado por la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con el senador Ricardo Monreal, las cuales —dijo— tienen mayores posibilidades de ser tomadas en cuenta de entre las decenas que se han presentado.

El Dr. Enciso explicó que la iniciativa de Mario Delgado plantea un modelo regulatorio diferente a la de Sánchez Cordero, pues mientras que la de la hoy secretaria de Gobernación propone la creación de un instituto que regule el establecimiento de licencias para cada uno de los pasos de procesos productivos, desde la producción, hasta la venta al consumidor, el diputado federal ve un modelo en donde el Estado tiene una presencia más fuerte, porque no solo da licencias a particulares, sino que se volvería en el comprador único, dentro de la legalidad, de la producción de mariguana.

Urge diseño de una política de drogas

«Lo que dice Sánchez Cordero es que va a haber un instituto mexicano del cannabis que te puede dar una licencia para producir; pero si tienes licencia para producir, no te van a dar licencia para transportar, para procesar ni para vender, o el instituto te puede dar una licencia para vender, pero no para producir, para transportar ni para procesar».

Agregó que lo anterior significa que, como privado, no se podrá tener una empresa que controle, por ejemplo, desde la producción en Badiraguato, hasta el consumo en Altata. «Eso es lo que le llaman técnicamente la integración vertical de una empresa».

Mientras que la iniciativa de Mario Delgado propone que el particular no participe del mercado; es decir, sería como el monopolio estatal de la mariguana, «algo así como el Canamex, que controlaría desde la producción, hasta el punto de venta. Esta iniciativa responde la preocupación que tienen de que haya capitalistas voraces que quieran controlar todo el mercado», subrayó.

Pero, independientemente de si apuestan por el monopolio del estado o producción sin integración vertical de empresas, Enciso Higuera dijo que lo importante es que se acabe la guerra contra las drogas y se garanticen tres aspectos fundamentales: el derecho a la salud, el tema de la seguridad y justicia social para los productores.

En cuanto a la salud, explicó que, en caso de la legalización, se deben cuidar aspectos como un reglamento de etiquetado, transparentar la información a los consumidores, que se paguen impuestos justos y estos vayan a la reparación de daños por la guerra contra las drogas y a programas de prevención, que se establezcan horarios y lugares de puntos de venta, que se prohíba la venta a menores de edad y que los agentes legales participen en programas de prevención, además de garantizar el derecho a la medicina de la cannabis para los enfermos.

Debe ser un modelo que beneficie a la sociedad y no al crimen organizado —señaló—, pues recordó que la prohibición que actualmente impera solo benefició al crimen organizado y a los políticos corruptos.

Pero también habló de ganarle los ingresos al crimen organizado para invertirlos en la sociedad, en las víctimas de la guerra y darles oportunidad a los campesinos que han sido perseguidos por años para que, de legalizarse, también se beneficien de este negocio bajo un control del Estado.

La prohibición como detonante

Para el académico y experto en temas de violencia e inseguridad Tomás Guevara, la legalización de drogas como la mariguana es un tema que no se debe seguir posponiendo, sobre todo cuando el prohibicionismo ha detonado el enfrentamiento por este mercado ilegal.

Hizo referencia a un libro de Luis Astorga, El siglo de las drogas, en el que habla de una época durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el uso de la adormidera y de la mariguana era común, no había ninguna ley prohibitiva y la mariguana estaba incluida en eso que los abuelos llamaban uso casero. No había entonces participación de la agroindustria.

Pero fue en la década de los 20 y los 30 cuando se implementó la ley prohibicionista en México —empujadas por el Gobierno estadounidense—, lo que volvió delincuentes a muchos productores que sembraban mariguana y cosechaban amapola. «Esta prohibición generó dos fenómenos fundamentalmente: primero, convirtió a muchos grupos de la sociedad en delincuentes; y, segundo, empezó el efecto económico de la prohibición, que volvió caro el producto», añadió, por lo que se pronunció a favor de su legalización y regulación.

Legalización de la amapola se ve difícil

Conscientes de los serios daños que a la salud provoca el consumo ilegal de opio y sus derivados, Tomás Guevara y Froylán Enciso ven complicada una apuesta a la legalización de la amapola en México, a menos que fuera con estrictos fines médicos y científicos, dada la importancia de la morfina en el tratamiento de personas enfermas.

Esto porque la goma de opio que de la amapola es la base para la morfina (empleada médicamente), pero esta última se puede transformar a la vez en heroína, cuyo consumo en los Estados Unidos se ha incrementado junto con el de otros opiáceos sintéticos, como el fentanilo, hasta convertirse en una de las principales preocupaciones para la salud pública hoy en día.

De acuerdo con el estudio titulado «Amapola, opio y heroína, la producción de Colombia y México», publicado en 2018 por el Instituto Transnacional (TNI), en 2016 murieron más de 64 mil estadounidenses por sobredosis de drogas (un promedio de 175 por día); más de 20 mil de estas muertes fueron vinculadas a opioides sintéticos, como el fentanilo, más de 15 mil con la heroína, y más de 14 mil fallecimientos a otros opioides farmacéuticos.

La denegación

Tomás Guevara afirma que la mejor forma de incentivar el consumo de algo es prohibirlo, tal como ha ocurrido con las drogas y en su momento con los narcocorridos.

Perfiles de especialistas entrevistados

Nombre: Froylán Enciso Higuera

Profesión: doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook, e internacionalista por el Colegio de México.

Trayectoria: experto en política de drogas, derechos humanos y víctimas, y titular de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos en la CDMX.

Nombre: Tomás Guevara

Profesión: doctor en Ciencias Sociales y máster en Sicología Social.

Trayectoria: es profesor investigador en la Escuela de Sociología de la UAS, en donde coordina el Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia. Se especializa en temas de violencia e inseguridad.