Sinaloa espera que se regularicen 200 mil autos chocolate, afirma Serapio Vargas

Culiacán, Sinaloa.- Para evitar la comisión de delitos en vehículos de procedencia extranjera, el diputado Serapio Vargas Ramírez, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado, ratificó su demanda de que en Sinaloa se apruebe la regularización de 200 mil carros chocolate, que circulan sin ninguna documentación en las ciudades y comunidades rurales.

Es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador abandere esta demanda de muchas familias, pero seguramente va a escuchar la petición del gobernador Rubén Rocha Moya, que se sumó la petición de que se apruebe un programa de regularización de carros chocolates en esta entidad, al igual que Nayarit y los estados de la frontera norte.

“Nos hemos comunicado a la Presidencia de la República y la respuesta que me han dado es que el sí o no lo tiene el Presidente de la República, por eso estamos esperando que vengan a Sinaloa para plantearle de manera personal este asunto, y estamos seguros de la sensibilidad de él y que sea probable que apoye a los sinaloenses”, consideró el morenista.

Manifestó que los carros de procedencia extranjera no regularizados ayudan a muchos sinaloenses, porque quienes los compran en su mayoría no cuenta con el dinero para adquirirlo desde una agencia automotriz, y en este tema no hay contradicción, debido a que las personas con menores recursos económicos son las que por necesidad han tenido que recurrir a un vehículo chocolate.

Explicó que muchas personas utilizan estos autos chocolate como una herramienta de trabajo, para realizar mandados, llevar a sus hijos a las escuelas y otras actividades licitas, que daría una recaudación de hasta 500 hasta 700 millones de pesos, que podrían destinarse a fines importantes como el mejoramiento de calles u otras necesidades prioritarias.

Vargas Ramírez comentó que está en espera del decreto que amplía el beneficio a Michoacán y Nayarit, debido a que ya conocen el contenido del documento de la regularización de los vehículos de los estados fronterizos.