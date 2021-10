Sinaloa está en estrés hídrico ante voraz construcción de vivienda, denuncia diputada de MC

Sinaloa.- “Sinaloa se encuentra en estrés hídrico y parece que a nadie le importa”, afirmó la diputada de Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui Ibarra, al denunciar que el 50 por ciento de las construcciones autorizadas de 2018 a la fecha son ilegales en Mazatlán, así como que es letra muerta la Ley de Residuos Sólidos en los cinco años de esta administración.

Se quejó del voraz desarrollo inmobiliario e industrial que presumió el gobernador Quirino Ordaz Coppel, cuando presume un estado competitivo y atractivo para las inversiones, producto del impulso de grandes obras de infraestructura, de logística y de conectividad.

Durante la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Rosa Isabel Mendoza externó que en el informe se destaca la elaboración de seis reglamentos de la Ley Ambiental, necesarios sin duda, así como la protección de más de 13 mil hectáreas, para la conservación y producción de agua, pero le dijo que estas acciones “no pagan la deuda histórica que tenemos con las cuencas que necesitan una intervención urgente y millonaria para restaurarlas y garantizar el agua en las próximas décadas”.

Dijo que “en su informe (Quirino Ordaz), usted abre con una frase que me parece fundamental: “Sinaloa es hoy un estado más competitivo y atractivo para los inversionistas, producto del impulso de grandes obras de infraestructura, logística y de conectividad, hacia los grandes mercados nacionales y de Estados Unidos”. Suena muy bien, pero ¿cuál será el costo que pagaremos los sinaloenses, ante el voraz desarrollo inmobiliario e industrial que usted proyecta en estas líneas?”.

“Quiero centrarme en un tema vital: ¿de dónde vamos a sacar el agua que necesitará ese impresionante desarrollo que sugiere?”, insistió.

También expresó que la Asociación Civil Acciones Colectivas de Mazatlán, documentó que el 50 por ciento de las construcciones autorizadas de 2018, a la fecha en el puerto, son ilegales y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, que denunció recientemente que el 40 por ciento no tenían factibilidad de agua y no la tendrán porque simple y sencillamente no hay agua.

En cuanto a la Ley de Residuos Sólidos enfatizó que en los hechos es letra muerta y solamente se aplicó parcialmente una primera etapa de cinco para regular el uso de plásticos de un solo uso, que se excusan de que la pandemia les impidió avanzar en el tema.