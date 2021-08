¡Sinaloa está que arde! Las temperaturas alcanzan los 45 grados centígrados

Sinaloa.- Continúan las altas temperaturas en la entidad. Hasta los 45 grados centígrados llegó a sentirse en el centro de Sinaloa ayer debido a una combinación de mucha humedad que ha estado ingresando.

Por tal motivo, es importante que la población siga tomando las precauciones para protegerse del intenso calor.

El geofísico Juan Espinoza Luna, colaborador de la Universidad de Oxford, señaló que durante este mes de agosto hemos tenido temperaturas muy altas “el índice de sensación térmica ha sido extremadamente alto”.

Indicó que ayer sábado fue un día muy especial porque se tuvo mucha entrada de humedad. Incluso hubo sensaciones térmicas de casi 51 grados centígrados, sobre todo en la península de Villamoro, en Eldorado.

El profesor, quien es un estudioso de los fenómenos meteorológicos, mencionó que esta sensación térmica es originada por la combinación de mucha humedad, que ha provocado que en esta semana se sienta un intenso calor que hace sudar bastante a las personas.

“Aparte, el índice de radiación ultravioleta es de 9 a 10. Es muy alto. Incluso produce el efecto casi de un microondas, por eso sentimos ese calor tan fuerte”, señaló Juan Espinoza.

Comentó que le llama mucho la atención que se está generando mucha humedad, pero esta se está yendo hacia las montañas, a la sierra.

“Es decir, no tenemos las precipitaciones que deberían estarse generando por esta entrada de humedad tan grande que tenemos y esto es algo que ya consideramos como algo anómalo, porque en otros años, con esta misma condición, temperatura y humedad, ya era para que hubieran caído unas lluvias importantes”, refirió el geofísico.

Agregó, en este sentido, “mucha gente me comenta que es lo que esperaban, que hubiera llovido, porque ya son varios los días con tanto calor y la entrada de humedad, pero no se está condensando, se llegan a formar las nubes, pero la parte final, la precipitación, es la que no se está dando, y eso es preocupante”.

“Ocupamos algo más que una baja presión, pero difícilmente la vamos a tener, a excepción que nos lleguen los remanentes de Grace, la cual ahorita ya es tormenta tropical, y eso nos ayudaría a tener unas lluvias quizá para el lunes o martes, sobre todo en la parte sur de Sinaloa”, apuntó el especialista.

Espinoza dijo que actualmente hay entre 70 y 80 por ciento de humedad en el ambiente de Sinaloa. Dio a conocer que para este domingo también se espera mucho calor, con temperaturas por arriba de los 42 grados centígrados; además, la sensación térmica estaría entre los 45 y 48 grados. Se recomienda a la población extremar precauciones ante las altas temperaturas.