Sinaloa hasta el 80% de ocupación hospitalaria por Covid-19: IMSS

Sinaloa.- En los municipios de Culiacán y Mazatlán se tiene una ocupación hospitalaria del 80 por ciento por repuntes de contagios de Covid-19, informó la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López.

Fue hace aproximadamente 3 semanas que el incremento de casos dio inicio, una de las características principales que han detectado en los pacientes, es que la mayoría son personas que no han aceptado vacunarse, siendo estos adultos mayores de 40 años hacia arriba, aunque también tienen casos de personas mayores de 25.

La ocupación hospitalaria ha incrementado sobre todo en la zona de Mazatlán y Culiacán, sin embargo, la ocupación del 80 registrada es debido a que actualmente estaban en el proceso de desconversión para incrementar el numero de camas no covid y atender cirugías programadas, es decir, se había disminuido la capacidad para los pacientes covid, realizando recorte hasta que llegó el repunte y comenzaron a aumentar espacios nuevamente.

En el caso de Mazatlán están convirtiendo 110 camas más, ya que hay 74 pacientes hospitalizados, es decir, se añadirán 23 camas. Incluso ya comenzaron a trasladar pacientes no covid a Costa Rica y Navolato para liberar la ocupación.

Por otro lado, en el caso de Culiacán hay espacio para 131 para pacientes covid y ya tienen 99 hospitalizados, pero pueden llegar a reconvertir 325 en el Hospital General Regional 1.

Además, en Ahome también están implementando el mismo sistema, hay 41 camas disponibles y añadirán 24.

El resto de los hospitales se están centrando en pacientes no covid. Antes del repunte, había alrededor 22 pacientes en Mazatlán y 36 en Culiacán, por lo que la cantidad se ha doblado o triplicado.

Están preparados con ventiladores disponibles, equipo de protección y medicamentos, sin embargo, si la sociedad no se cuida no tendrán posibilidad de atender a tanta gente.

Por ello exhorta a la población a que acudan a vacunarse, que continúen implementando todas las medidas preventivas y que quienes ya tengan su dosis no se confíen dejando de lado el protocolo, porque aun así pueden infectarse y a pesar de que no necesitarán hospitalización pueden ser portadores y contagiar a quien no esté protegido.

Actualmente hay jornadas de vacunación en Ahome, Angostura y Navolato a los de 40 y más además de embarazadas.

