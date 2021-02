Sinaloa no es apto para la reconversión de hospitales para Covid-19

Sinaloa.- El estado de Sinaloa no es apto para aplicar el sistema de reconversión de hospitales con el fin de que usen toda su capacidad para atender Covid-19 por falta de infraestructura, mencionó Rafael López Ocaña, representante del Órgano Operativo Administrativo Desconcentrada del IMSS en Sinaloa.

Hace algunos días, tras reconocer que las necesidades de atención hospitalaria siguen creciendo y la oferta de atención médica sigue presentando niveles de saturación elevados, el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que, reconvertirá 139 hospitales en todo el país a máxima capacidad Covid-19, para atender a pacientes que enfrentan este padecimiento, de los cuales 18 se ubicarán en la Ciudad de México y 14 en Jalisco.

Por lo que concierne a Sinaloa, mencionó que, debido a la amplitud del estado no es posible dejar un hospital admitiendo sólo pacientes COVID-19, ya que, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no cuenta con la infraestructura para atender de manera externa a pacientes con otros padecimientos

Señaló que, el estado de Sinaloa, cuenta con 7 de 8 hospitales que se pueden mencionar como reconvertidos y que son híbridos, ya que, tienen un sistema de reconversión que incluso puede ser ampliado añadiendo mayor número de camas, ya que cuentan con 900 en total, de las cuales 500 están reconvertidas, es decir, destinadas a pacientes COVID-19, y si existiera la necesidad, la cantidad sería expandida.

Informó que, actualmente hay una ocupación de 47 por ciento en los hospitales y que no se han requerido más. Agregó que, afortunadamente en Sinaloa no han sido rebasados los números previstos y que, han trabajado en conjunto con la Secretaria de Salud Estatal y el Comité Estatal de Salud, realizando una participación mutua, lo que ha hecho que estén muy al pendiente de que no existan errores o falta de atención a las necesidades de la ciudadanía.

