Sinaloa no pagó regreso de estudiantes de China

Sinaloa.- A pesar de que la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa sabía de forma directa por parte de las autoridades de China Campus Network que David González Sierra, de Culiacán; Hernán Sotero Carrillo y Fernando Hernández Guízar, de Elota, jóvenes sinaloenses becados en la Universidad de Tianjín, se enfrentaban a los protocolos y medidas de seguridad ante la contingencia de coronavirus, ningún ente de Gobierno otorgó recursos para que pudieran regresar sin necesidad de recurrir a donaciones privadas.

Además, tampoco se les avisó a las autoridades de la Secretaría de Salud en el estado sobre el regreso de los jóvenes ante posibles medidas de prevención a su llegada.

Lo anterior, de acuerdo con Hilde Salgado, subsecretaria de Fomento Económico de la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa, quien explicó en entrevista para EL DEBATE cómo se involucró el Gobierno en este apoyo.

La funcionaria argumentó que la dependencia no cuenta con un fondo que hubiera podido otorgar recursos para que los jóvenes regresaran, y señaló que tampoco podían informar a la Secretaría de Salud del retorno, ya que ellos volvieron de forma personal. «Como vienen por cuenta propia, es un asunto personalísimo. No necesitamos nosotros incurrir en ningún aviso a la Secretaría de Salud, ellos están bajo observación; y si hay algo que tengamos que atender, lo vamos a hacer con todo el apoyo que tengamos», destacó.

Mecanismos de apoyo

Cabe precisar que el Gobierno de Guanajuato, a cargo del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se encontraba en la misma situación que Sinaloa al tener a diversos jóvenes en China estudiando en el mismo programa y bajo el mismo proceso de selección; no obstante, desde el 4 de febrero, los alumnos de aquel estado comenzaron a arribar a México luego de que el Gobierno compra boletos de avión para traerlos de regreso. Además, se levantó un proceso de vigilancia de doce días y se realizaron las medidas de posible detección del coronavirus a su arribo, de acuerdo con lo publicado por EL DEBATE [https://bit.ly/2HgjJr6].

En entrevista para EL DEBATE, Hilde Salgado, subsecretaria de Fomento Económico de la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa, explicó que el estado comenzó a trabajar en el programa internacional China Campus Network en marzo del 2019 con el apoyo específico de tres dependencias: las Secretarías de Educación Pública, de Innovación y de Economía.

La finalidad fue entregar tres becas para el estudio de maestrías de logística en dicho país totalmente gratis; sin embargo, los tres jóvenes seleccionados necesitaban pagar por su cuenta alrededor de 200 mil pesos cada uno para la materia de fundamentos, que es obligatoria y enseña idioma y costumbres, previo a los dos años de maestría y en este punto.

Aseguró que el Gobierno no dio recursos de forma automática porque no tienen un instituto de becas en Sinaloa.

Al ser cuestionada sobre si estuvieron en contacto con los jóvenes ante la situación del coronavirus, la funcionaría dijo que sí, y detalló que China Campus Network cada tercer día les enviaba un informe respecto a la situación que tomaban las autoridades. Se encontraban —dijo— aislados dentro del campo de la universidad, y reconociendo que no eran las condiciones adecuadas señaló que estuvieron pendientes de su salud, de todas las medidas extremas para evitar cualquier contagio.

«Sobre todo, están ellos en un mes de vacaciones, ellos tendrían que volver en un periodo regular a partir del 24 de febrero a clases; sin embargo, ellos se movieron y lograron conseguir un patrocinio que no fue a través de la estructura de ningún órgano de Gobierno para volver, ellos están volviendo por su cuenta», aseguró.

Puntualizó que China Campus Network no consideraba de extrema urgencia su regreso, porque ellos estaban aislados y con una gran capacidad de estar monitoreando su salud.

«Dentro de la Universidad nadie podía entrar, nadie podía salir; sin embargo, de forma manera personal, no estaban en las condiciones más. ¿Por qué? Porque tenían que salir, conseguir alimento, estaban comiendo arrocito nada más, fruta y verdura, porque nos sabemos por dónde viene exactamente el brote, si es por alguna proteína o algún alimento en especial, entonces ellos por su cuenta buscaron apoyo», reafirmó.

Al confirmar que los alumnos están de regreso en Sinaloa, aseguró que todos los días están siendo monitoreados y tienen que tener un periodo de mucha vigilancia tras estar en aeropuertos y lugares públicos, que —dijo— pueden propiciar el riesgo de contagio. «Ellos han estado en contacto con nosotros, y todo bajo control», aseguró

Enlace de la Secretaría de Economía

«Ahora, cómo se involucra la Secretaría de Economía en este proyecto. Nosotros nos involucramos por los sectores estratégicos económicos que se visualizan a través de este programa que trae Codesin (Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa) y de un estudio sobre los sectores estratégicos económicos que se vislumbran en los próximos años, y la maestría que ellos están eligiendo es una maestría en logística. Entonces, logística tiene que ver con todo lo que hay para mover todos los productos agrícolas en Sinaloa, logística en entrega, logística en transporte, logística en todo lo requiere para sacar nuestros productos del estado de Sinaloa y cómo todos esos procesos pueden mejorar», explicó.

Hilde Salgado indicó que al ser los estudiantes de escasos recursos, se vieron en la necesidad de hacer una labor de mucho impacto para recolectar el monto que necesitaban, los 200 mil pesos, para cubrir además del primer año de estudio su boleto de avión, un seguro de gastos médicos, la visa y gastos adicionales. «Yo hice una campaña con ellos para apoyarlos, y con diferentes, para recibir algunas aportaciones por parte de algunos empresarios, de la iniciativa privada; estuvimos en redes sociales, en radio, en televisión. Yo me uní con ellos. Ellos empezaron por su cuenta, y después me jalaron y me uní con ellos, porque tendríamos que aprovechar toda la estructura de comunicación para poderles hacer llegar más los estudios», señaló.

Afortunadamente, dijo que se tuvo un gran impacto con fundaciones que aportaron ingresos de pequeños empresarios de sus localidades e institutos tecnológicos donde ellos estudiaban, incluso dijo que el secretario Javier Lizárraga de forma personal dio una aportación para los tres estudiantes.

«Jóvenes ya están en Elota», confirma alcalde

Por su parte, el alcalde de Elota, Geovani Escobar Manjarrez, confirmó para EL DEBATE que ante la contingencia de coronavirus en China, Fernando Hernández Guízar y Hernán Sotero Carrillo, dos de los jóvenes sinaloenses que se encontraban estudiando en la Universidad de Trajín originarios de Elota, ya se encuentran junto a sus familias en el municipio.

Al ser cuestionado sobre si ya estuvieron en contacto con la Secretaría de Salud en el estado para algún tipo de medida sanitaria, el primer edil mencionó que la coordinadora de Salud municipal, Rossy Manjarrez, fue una de las funcionarias que acudió el viernes pasado a la ciudad de Culiacán al llamado de la Secretaría de Salud, en donde uno de los puntos a tratar fue precisamente el coronavirus.

Reconoció, sin precisar mecanismos, que le corresponde al municipio llevar a cabo medidas de prevención en cuanto al tema de salubridad: «Lo tenemos que hacer junto con ellos, ellos están consientes, por parte de los familiares están tranquilos, y claro tenemos que nosotros proteger a la ciudadanía y protegerlos a ellos», destacó.

Asimismo, señaló que estarán en contacto con ellos no solo por la oportunidad que tuvieron y ver la posibilidad de seguirlos ayudando, sino por la enfermedad del coronavirus. «Sí tenemos que estar pendientes de esta situación».

El pasado 3 de septiembre del 2019, el alcalde de Elota, Geovani, Escobar Manjarrez, compartió en su red social una fotografía en la que mostraba la entrega de apoyo para los jóvenes. En entrevista, precisó que la ayuda fue de 20 mil pesos para cada uno y que llegó a sumar a los recursos que ellos ya habían logrado recolectar con apoyo de patrocinios: «Ellos hicieron actividades propias. Ellos se estuvieron preparando con mucho tiempo de anticipación. Empresas locales los apoyaron, hicieron varias actividades propias, tuvieron apoyo en el Gobierno del Estado, y al final ellos me decían que andaban con las cantidades solventes, entonces les dimos nosotros 20 mil pesos a cada uno, una cantidad módica, que les rebasó la meta de los recursos que ellos traían pronosticados», concluyó.

Monitoreos de la Secretaría de Salud

Sobre los tres estudiantes que acaban de llegar de Tianjín, China, dos de ellos originarios de Elota y uno de Eldorado, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, afirmó que ya entraron en contacto con ellos a través de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 para hacer la vigilancia correspondiente.

«Existe una comunicación entre las líneas de aeropuertos, desde el mismo sistema, desde que sale hasta que llegan. Está en seguimiento, están bien los muchachos, y obviamente en vigilancia, en autocuidado de ellos y en autoaislamiento, pero están asintomáticos», aseguró.