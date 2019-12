Sinaloa obtiene mil 500 mdp de excedentes en 2019

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor mil 500 millones de pesos de ingresos del estado han obtenido de excedentes de la proyección que se estimaba para el 2019, informó el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte.

El titular de la SAyF precisó que este recurso resultó del incremento del nivel de recaudación de ingresos propios, las aportaciones federales adicionales por fiscalización de recursos y regularización de pago de impuesto de algunas empresas.

La distribución de los recursos excedentes se aclararán en las cuentas públicas del Ejecutivo.

Ha habido un poco más de recaudación de ingresos propios, por un lado, y por otros lado, se ha hecho un esfuerzo importante en cuestión de fiscalización; y la federación nos da recursos adicionales vía participaciones federales. Por otro lado, nos llegaron de fondo metropolitano alrededor de 300 millones

Dijo Ortega Carricarte.

Tales 300 millones de pesos en su mayoría han sido destinados para el mejoramiento y construcción de drenes de Culiacán, informó el secretario.

Inversión de excedentes

Ortega Carricarte agregó que, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, los excedentes que resulten de una proyección de ingresos de una entidad deberán destinarse al pago de deudas con bancos a corto y a largo plazo; sin embargo, comentó que esta determinación no aplica para el estado de Sinaloa, pues no se cuenta con una deuda amplia a largo plazo y no existen adeudos con bancos.

También se establece que se podrán hacer inversiones para proyectos productivos en lo rubros en los que se han destinado.

Presupuesto: Quirino está abierto a las reasignaciones

Quirino Ordaz, Gobernador de Sinaloa

En relación a la intención de los diputados locales de hacer reasignaciones al Presupuesto de Egresos 2020, el gobernador del Estado, Quirino Ordaz, afirmó que estará abierto a las posibilidades de consensuar y acordar qué tipo de movimientos se podrían hacer en los recursos.

Manifestó que es de su conocimiento que los legisladores buscan modificar su propuesta de Presupuesto, y que se tendrá que revisar detalladamente de qué áreas o rubros se pueda restar o quitar recursos para asignarlos a los objetivos de los diputados. Por lo que estarán en espera de lo que se acuerde el 23 de diciembre, que es la fecha en la que se aprobará el presupuesto de egresos por parte de los legisladores del Congreso del Estado.