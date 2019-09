Sinaloa pasa del lugar 26 al 2 en la prueba Planea

Sinaloa pasó del lugar 26 al 2 en la prueba Planea 2019, anunció el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, situación que llevó al funcionario a plantear que el estado se encontraba en un hecho histórico.

Debido a esto, el estado “rompió el techo de cristal” en calidad, equidad e inclusión educativa tras la aplicación de la estrategia Aprendamos Juntos, lanzada por el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel en escuelas secundarias.

Además, dijo que la evaluación Planea es un instrumento que ofrece un panorama y puede ayudar a superar esta realidad en que el sistema educativo pierde a los jóvenes.

Focalización y seguimiento fueron claves para lograr ascender, ya que los esfuerzos se concentraron en alumnos de tercero de secundaria, con niveles de aprendizaje que más refuerzos necesitan y en escuelas ubicadas en zonas marginadas, atendiendo a 32 mil 540 alumnos y motivando la participación de 60 supervisores, 70 asesores técnico pedagógicos, 300 directores y 1400 profesores.

El titular de la Sepyc comentó que, de cada diez niños que ingresan a primaria, solamente cinco logran llegar a la preparatoria: “Eso significa que el 33 por ciento lo hace por un motivo académico, no económico. Diría de manera específica que no abandonan, es el sistema el que los pierde, no logra acompañarlos”.

Sistema educativo

Los resultados de dicha evaluación en Sinaloa revelan que la entidad tiene un sistema educativo más incluyente, ya que se redujo 23.3 por ciento el número de alumnos con nivel insuficiente en matemáticas; y 7.2 en lenguaje y comunicación.

De manera que, en la tabla general de resultados del examen Planea, tenemos que a nivel nacional Sinaloa se ubica en el número 2, solo por debajo de Puebla y por encima de la Ciudad de México.