Sinaloa pasará a color amarillo del semáforo epidemiológico

Culiacán.- Sinaloa pasará al color amarillo del semáforo epidemiológico de COVID-19 que maneja la Secretaría de Salud federal, informó la noche del miércoles Efrén Encinas, secretario de Salud estatal.

Esto ocurrirá a partir del 28 de septiembre al 11 de octubre del presente año, a raíz la tendencia a la estabilización y disminución de casos de contagio que actualmente tiene el estado, aseveró durante su conferencia de prensa digital: «Con riesgo medio, sin embargo, no podemos desde luego bajar la guardia, sino al contrario, nos compromete más, precisamente para ejercer más el cuidado. No hemos salido, desde luego, pero nos motiva», dijo.

Informó también que la Secretaría de Salud de Sinaloa comenzó el inicio de la «desconversión» hospitalaria debido a que no todo es COVID-19, pero dada la situación de emergencia se llevó a cabo la conversión hospitalaria para atender a estos pacientes.

«Al momento ya se está avaluando pacientes con otro tipo de enfermedades, ya hay una orden a las unidades médicas de la SSA para el inicio gradual de actividades no COVID, atenciones en consulta externa, empezar a programas las cirugías que vayan encontrando espacio para el mismo, ya el Hospital General de aquí de Culiacán también reinició, y ya la instrucción está girada», afirmó.

Relajamiento social

En cuanto a esta nueva normalidad en amarillo, el Secretario de Salud fue enfático al mencionar que eso no significa un relajamiento en las medidas sanitarias, de higiene y protocolos; muy al contrario, pidió seguir actuando como si estuviera el estado en color rojo. Señaló que esto se da en el intento de encontrar un equilibrio entre la salud, lo social y lo económico, por lo que ha tenido que darse esta reapertura de algunas actividades.

Por ello pidió que la decisión de salir a las calles no debe ser individualista en el sentido de no cuidado: «El llamado a la sociedad, a los individuos, es que tenemos que aprender a vivir y a convivir con la enfermedad. El salir lleva una actuación prudente, de respeto a los demás, a los que nos rodean, de respeto a la enfermedad, de respeto a sí mismo, y no relajarnos. Libertad no significa libertinaje», advirtió.

Efrén Encinas fue insistente en decir que debemos actuar con prudencia y cuidado, pues se puede compartir semáforo rojo, naranja, amarillo o verde, pero debemos mantener las medidas y los protocolos siempre, como si estuviéramos en rojo, afirmó: «Cuidémonos. Aunque ya tengamos la libertad ganada por el esfuerzo conjunto que hemos hecho todos, no podemos perder y volver hacia atrás por un ejercicio irresponsable de salidas no cuidadas. Es importante no relajarnos por relajarnos», pidió.

Clases presenciales

El secretario de Salud respondió también que el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel expresó la posibilidad del regreso a la nueva normalidad del sector educativo. Sin embargo, aclaró que esta propuesta no tiene fecha aún: «Esto lógicamente tiene que ser trabajado y analizado con la estructura federal, la SEP a nivel federal, y desde luego la SSA a nivel federal, que son referentes normativos evidentemente importantes», contestó.

Dijo que Sinaloa deberá tomar en cuenta el perfil epidemiológico propio, pues es una autoridad sanitaria como tal, y tiene el carácter para la toma de decisiones. Por ello, el regreso a clases presencial es una circunstancia que se está analizando. Tanto así que informó que mantuvo una reunión de trabajo declarada en sesión permanente para ello, todo el gabinete involucrado con la SEP, la Secretaría General de Gobierno, Protección Civil y la SSA, para la revisión del proceso posible, gradual, escalonado, territorial, debidamente estructurado del sector educativo.

«Ubicar cuál de las partes y cuál debiera de ser y cómo debiera de ser precisamente ese regreso presencial y qué parte de la estructura escolar sería la que primeramente debiera de regresar a las aulas, porque se tiene que cuidar a los niños, a las y los docentes, y desde luego también a las familias que movilizan a los niños», dijo.

Reiteró que se está analizando todo el proceso para buscar la mejor manera de tomar la mejor y prudente decisión, porque también se torna en un problema de carácter social, pues hay madres que son trabajadoras que se encuentran en la disyuntiva compleja de ser madre y padre y tener que trabajar. Indicó que cuando el retorno ocurra será en los municipios en color verde, que tienen menos de seis casos. Dijo que se cuidará que no haya un impacto fuerte en repunte de casos y estar alertas para el abordaje correspondiente. «Les habremos de informar en el debido tiempo, con antelación, con toda la precisión responsable cuando así vaya a ser el esquema, y qué parte de las mismas serían y cómo sería», dijo.

Semáforo en amarillo

Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular.