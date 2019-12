Sinaloa, rezagado en presupuesto para el órgano de Transparencia

El órgano de transparencia de Sinaloa es uno de los más rezagados en el país en materia presupuestal, de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la CEAIP.

A nivel nacional, por ejemplo, Sinaloa ocupa el lugar número 19 en cuanto a presupuesto per cápita para órganos garantes, por debajo incluso del promedio nacional.

Lo anterior lo expuso el Presidente de Ceaip, José Alfredo Beltrán Estrada en las instalaciones del Congreso del Estado, ante la Comisión de Hacienda Pública y Administración, que preside la Diputada María Victoria Sánchez Peña.

Desde el año 2011 el presupuesto del órgano garante del Derecho a Saber de las y los ciudadanos se mantiene estancado. Y se le agrega que no solo no se tuvo un incremento, sino una disminución real pues el presupuesto no se ha actualizado al índice inflacionario por varios años.

Esto a pesar de la reforma constitucional en transparencia, del año 2016, que introdujo nuevas obligaciones para los órganos garantes del país.

Entre otras se encuentran la verificación constante de las obligaciones de transparencia de 242 entidades públicas (anteriormente eran 155) y las obligaciones que trajo consigo desde el 2017 la aprobación de Ley de Protección de Datos Personales en poder de Entidades Públicas.

Asimismo, de una tendencia al alza de solicitudes de información, que alcanzan las cerca de 18 mil en 2019 y un aumento exponencial de recursos de revisión, el cual a este día rebasa la cifra de mil inconformidades ciudadanas.

Como muestra de este crecimiento al 2019, se tiene que en el año 2015 el total de solicitudes de información pública fue de 7 mil 703 y de 263 recursos de revisión.

Ceaip

El lado creciente del tema de la transparencia en Sinaloa es un logro ciudadano, sin embargo ha rebasado por mucho las capacidades institucionales de Ceaip, de ahí la petición que se realizó hoy a la 63 Legislatura para un incremento presupuestal, de acuerdo con parámetros de racionalidad, eficacia y eficiencia en el uso de recursos públicos.

El documento fue entregado a las y los diputados de la 63 Legislatura, en el marco del análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020.