Sinaloa se encuentra “al garete” por pleitos callejeros de Rocha con Estrada Ferreiro y Cuén: Sergio Torres

Sinaloa.- El nivel de la política en Sinaloa ha caído, con expresiones de "perro que ladra no muerde", pleitos callejeros, golpes bajos y "cortinas de humo", a consecuencia de los enfrentamientos del gobernador Rubén Rocha Moya con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que lleva a que el estado se encuentre “al garete” y sin eficiencia gubernamental, afirmó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torrez Félix.

En la conferencia Semanera naranja, se lanzó a criticar al gobernador Rocha Moya de la reunión con el líder nacional de Morena, Mario Delgado y el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que ocurrió el pasado 13 de mayo y luego el mandatario en compañía de estos morenistas, se fueron a recorrer y apoyar las campañas políticas en Durango.

Manifestó que no está de acuerdo en el lenguaje del mandatario estatal, que no comparte, pero lo lamentable que lleva a una desatención de las necesidades más apremiantes de los sinaloenses, como educación, salud, seguridad y servicios públicos, que no se ve ningún avance.

Destacó que las dos aportaciones de Rocha Moya en los más de seis meses de gobierno son los dos pleitos con Estrada Ferreiro y Cuén Ojeda, y reprobó que el Ejecutivo estatal se aprovechó de la tragedia del periodista Luis Enrique Ramírez para despedir de su cargo al líder moral del PAS.

"Son politiquería y es lo que están haciendo", ratificó Torres Félix, quien comentó que la estructura de gobierno estatal sigue en operación, por el trabajo del personal que ha sacado adelante a la administración de Rocha Moya.

Aseguró que existe ineficiencia para reparar las escuelas y siguen sin conocerse los datos reales de las escuelas afectadas por la pandemia, aunado a un programa para detener la deserción de los estudiantes.

Te recomendamos leer:

También manifestó que el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera va muy lento y no atiende las demandas de los ciudadanos.