Sinaloa se mantiene sin casos de viruela del mono; hacen pruebas a dos pacientes

Culiacán, Sinaloa.- En Sinaloa no existe ningún caso confirmado de viruela del mono; el único caso que se detectó ya fue dado de alta hace más de una semana y, actualmente, por protocolo sanitario para descartar cualquier sospecha, los laboratorios de salud ; se practican pruebas a dos pacientes que presentaron síntomas de irritación en la piel, aunque las circunstancias en torno a estos pacientes, no corresponden a un posible contagio de viruela de mono.

El Secretario de Salud del Estado, Dr. Cuitláhuac González Galindo, informó esta mañana que se han mandado a hacer pruebas a dos pacientes, pero que, al no concordar las características del padecimiento con esta enfermedad, se harán los estudios correspondientes para descartar cualquier sospecha.

“Mandamos a hacer pruebas en dos pacientes, pero no concuerdan las edades y no concuerdan las características del paciente, vamos a descartarlo, si tienen lesiones en la piel, pero no son típicas de viruela del mono, de todas maneras se van a hacer las pruebas para descartar”, señaló el Dr. González Galindo.

El también director de los Servicios de Salud, reiteró que el contagio de esta enfermedad es por contacto directo o al compartir prendas de vestir con alguna persona sospechosa a este padecimiento, por lo que, recalcó que se seguirán tomando las medidas necesarias y realizando campañas informativas para prevenir la propagación de esta enfermedad.

Del total de casos confirmados, se ha observado que entre el 95 y 98 por ciento de los pacientes son varones que han sostenido una interacción estrecha con otros hombres y son raros los casos confirmados que afecte a mujeres.

Los principales síntomas de la de viruela del mono o viruela símica, son la aparición de inflamación de ganglios linfáticos, nódulos, erupciones y lesiones en la piel, fiebre alta y dolores musculares.