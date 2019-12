Sinaloa sin delitos contra el medio ambiente en los últimos 5 años

Culiacán, Sinaloa.- De enero del 2015 a noviembre del 2019, se puede apreciar que no ha habido un solo delito contra el medio ambiente, esto se determina luego de echar un vistazo sobre los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al abrir el documento en formato "excel" el delito contra el medio ambiente aparece entre los últimos de la lista de cada estado, a simple vista fue curioso notar que solo había ceros, sin importar el mes o el periodo desde el 2015 hasta el mes de noviembre del presente año en estado de Sinaloa.

Por ello, se investigó cómo definen las leyes, en especial el Código Penal del Estado de Sinaloa, el delito contra el medio ambiente, sin embargo, al revisar dicha información se determina que este delito no existe en el Código estatal.

Código Penal Federal en materia de delitos contra el medio ambiente

No hay información relacionada sobre delitos contra el medio ambiente en el Código del estado de Sinaloa, ante de ello, se revisa el Código Penal Federal, donde sí se puede encontrar información al respecto en los Capítulo Primero De las actividades tecnológicas y peligrosas, el Capítulo Segundo De la biodiversidad, el Capítulo Tercero De la bioseguridad, el Capítulo Cuarto De Delitos contra la gestión ambiental y el Capítulo Quinto de Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente.

En estos capitulos del Código Penal Federal las sentencias van desde los seis meses de prisión hasta los nueve años.

A finales de diciembre se registra mortandad masiva de peces en los esteros de Teacapán, Escuinapa. Foto: El Debate

Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa: De las Sanciones Penales

En el capitulo quinto de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, De las Sanciones Penales, se estipulan cuales son los delitos contra el medio ambiente, los cuales reciben sanciones que van desde 1 mes de prisión hasta los 3 años de prisión.

De forma que la sentencia máxima es tres veces menor a la sentencia máxima de prisión de lo que estipula el Código Penal Federal en esta materia.

Además, en el primer párrafo del Artículo 272 del mencionado capitulo se declara que "para proceder penalmente por los delitos previstos en este Capítulo, será necesario que la autoridad ambiental formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, salvo que se trate de flagrante delito".

De forma que durante los últimos cinco años, la autoridad ambiental o no ha presentado alguna denuncia, o esta no ha procedido, o no se ha visto en flagrancia algún sospechoso.

Entre otros, estos son algunos de los hechos considerados como delitos contra el medio ambiente en Sinaloa:

Artículo 273.- "... Al que sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas de seguridad y operación aplicables a que se refiere a los artículo 206 (La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios consideradas como riesgosas, se llevará a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas correspondientes) y 207 (Los responsables de los establecimientos en los que realicen actividades riesgosas, ..., deberán formular, presentar y obtener de la la Secretaría la autorización del estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de las unidades de protección civil estatal y municipal; los programas para la prevención de accidentes y de atención a contingencias en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos) de esta Ley, realice, autorice u ordene la realización de las actividades que conforme a este mismo ordenamiento se consideren como riesgosas, que ocasionan graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas"

Artículo 276.- "... Al que sin autorización de la autoridad competente y en contravención a las 140 disposiciones legales, reglamentarias y normas oficiales mexicanas, aplicables, descargue, deposite o infiltre o la autorice u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos o corrientes de agua de jurisdicción estatal que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas".

Culiacán contra la contaminación del medio ambiente

En el municipio de Culiacán, según el Bando de Policía y Buen Gobierno, se estipulan sanciones con multas de 15 hasta 30 salarios mínimos vigentes contra personas que contaminen espacios públicos.

En este reglamento se consideran faltas a los siguientes hechos:

Arrojar basura desde el interior de vehículos; Abandonar en la vía pública vehículos o chatarra; Descargar agua con residuos químicos a la vía pública; Acumular en la vía pública desperdicios domésticos, estiércol y desperdicios industriales; Dejar correr o arrojar aguas sucias que afecten o ensucien los bienes, ya sean de la vía pública o propiedad privada, siempre que exista el servicio público de drenaje; Fumar dentro de los lugares abiertos al público; Incinerar llantas, plásticos y similares, en lugares no permitidos por la autoridad sanitaria correspondiente; Conducir vehículos que circulen contaminando en forma notoriamente excesiva; Arrojar a la vía pública, parques, jardines o lotes baldíos animales muertos, escombros, basura "..."; Entre otros

Intentos de modificaciones en leyes estatales en materia del medio ambiente

Joel Gerardo Retamoza López, doctor en Ingenieria Ambiental de la UNAM, señaló a través de una entrevista telefónica a este medio de comunicación, que se necesita abrir un capítulo referente a los delitos ambientales en el Código Penal del Estado de Sinaloa.

Sin embargo, debido a la complejidad de modificaciones en materia del Código en el Congreso del Estado de Sinaloa, menciona que fue más rápido conseguir modificar la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, para que ahí se detallaran las sanciones pertinentes.

Sobre el manejo de cuestión institucional, comenta que debería ser atendida desde la inspección y vigilancia de una procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la cual no existe en Sinaloa, por lo que, las acciones que le deberían de corresponder, las tiene la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Sinaloa, la cual está bajo la tutela de Carlos Gandarilla.

"Esto de alguna manera permea a los municipios también, para que dentro de lo que es el reglamento de Protección al Ambiente y Ecología, se establezcan también las penalidades por cuestiones de daños al ambiente, que va desde tirar la basura en los lugares inadecuados para depositar la basura, en cuestiones de daños a la atmósfera también por quema de basura y también por las problemáticas que pueda haber por el desperdicio del agua" comentó.

Añadió que Sinaloa es de los pocos estados que no cuenta con la procuraduría, así como la nula denuncia por posibles delitos ambientales, por ello, también ha promovido una modificación a la Ley Ambiental para que ciudadanos puedan interponer denuncias y sea la autoridad quien de seguimiento, aunque esta continúa en dictamenes del Congreso desde hace un año.

Retamoza López también señaló que la Ley Ambiental de Sinaloa no se ha actualizado desde el 2014, mientras que el Código Penal Federal en material ambiental sí, he ahí el por qué de una diferencia tan contrastante en los minimos y máximos de sentencia por delitos contra el medio ambiente.

El perfil

Nombre: Joel Gerardo Retamo López

Profesión: Activista y Consultor Ambiental

Trayectoria: Doctorado en Ingeniería Ambiental por la UNAM, Maestro en Sistemas de Control de la Contaminación por el Tecnológico de Monterrey, Ingeniero en Química. Trabaja como consultor y auditor ambiental, Subdelegado del Medio Ambiente de Sinaloa, Jefe de Proyectos en Conagua y es integrante de Alianza Ambientalista Sinaloense