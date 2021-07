Sinaloa, un ejemplo nacional en cuidado de animales domésticos y callejeros

Sinaloa.- Prevenir casos de rabia humana, Rickettsiosis y otras parasitosis es una prioridad para el Gobierno de Sinaloa, por ello la campaña de vacunación antirrábica y esterilización a perros y gatos continua de manera permanente a lo largo y ancho de la entidad, con todos los cuidados que se requieren por la pandemia, informó el Dr. Cristhian Aldo Muñoz Madrid, Director de Prevención y Promoción de la Salud.

Detalló que, gracias al equipamiento que se tiene como la clínica veterinaria móvil y la clínica veterinaria en remolque, se han logrado otorgar aproximadamente 10 mil esterilizaciones en todo el estado, atendiendo con ello de manera puntual a la población canina y felina, quienes merecen también trato digno, ya que la esterilización beneficia su salud y alarga su periodo de vida.

“Desde el mes de enero hemos iniciado para poder continuar con esta noble labor de esterilización de perritos y gatitos en el estado de Sinaloa, junto con los ayuntamientos en los cuales ya se tiene un convenio establecido para las unidades móviles, además de la IAP Huellita con Causa, en el cual hemos esterilizado más de 10 mi cachorros y gatitos en todo el estado de Sinaloa con estas jornadas, estaremos trabajando lo que resta del año para poder brindar una mejor solución a la población y en este caso disminuir enfermedades trasmitidas por perros y gatos, ya sea enfermedades en casa enfermedades adquiridas o demás situaciones, además se evita la proliferación de esta fauna”, señaló.

Este fin de semana, se llevaron las acciones de esterilización canina y felina a la Sindicatura de Pericos perteneciente a municipio de Mocorito, realizando labores en conjunto con la sociedad y gobierno para poder sumar a la Salud Pública, todo ello con los protocolos de sana distancia y uso de cubre bocas, siendo un municipio de cero casos Covid-19.

Recordó que, la esterilización es un procedimiento muy rápido para el cual deben de cumplir con ciertos requisitos como; un ayuno de 12 horas sin agua y alimento, bañados sin garrapatas o pulgas, perros con correa no sueltos, gatos en jaula, cartón o funda, llevar toalla limpia, en condición saludable, no desnutridos o con diarrea, tener disponibilidad de espera de 1-4 horas, no se aceptan perros Pugs por su complicado tracto respiratorio, no paridas, ni lactantes.

