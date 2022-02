Sinaloa un espejo del gobierno federal, no hay crecimiento económico: Sergio Mario Arredondo

Sinaloa.- Un espejo del gobierno federal se presenta en Sinaloa, que a nivel nacional se presenta un descalabro en la economía, un discurso hostil a los empresarios, estanflación, mucha ideología y sin propuesta educativa tras la pandemia, externó el diputado del PRI, Sergio Mario Arredondo Salas.

De profesión economista, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, externó su preocupación por el crecimiento económico que el país está experimentando y en los últimos dos trimestres, de acuerdo a los datos oficiales, se han tenido un crecimiento negativo, es decir, está cayendo.

El estado no está al margen de lo que ocurre en el país, a lo que se suma la falta de diversificación de la economía y desde hace varias administraciones se carece de un esquema de desarrollo, planeación de crecimiento y promoción correcta para la inversión, señaló.

Precisó que con la disminución del Producto Interno Bruto en el gobierno de la 4T en -0.1% y del -0.4%, se observa los meses continuos en contracción, lo cual podría indicar técnicamente el inicio de una recesión.

La proyección que tenía el gobierno federal para 2022 era de 4.1% en el PIB, no podrá cumplirse y tampoco se ha recuperado lo perdido; aunado a que los sectores industriales y servicios no presentan mejoría, que lleva a una proyección de 1.2% a un máximo de 2%.

Dijo que algunos lo han definido como recesión técnica, que se da por dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo, pero lo cierto es que se está en un escenario de caída de la economía y la pérdida de millones de empleos con 2 millones de personas que no encuentran una ocupación, y un porcentaje mayor de subocupación, a lo que se suma el ritmo creciente de aumento de precios.

“No es sencillo pronosticar la recuperación, pero podríamos estimar que en más de cuatro años la economía habrá de recuperar los niveles de producción y empleo observador antes de la crisis, cuando volvamos a tener, no la tasa de crecimiento del PIB que teníamos antes de que iniciara la recesión (a finales de 2018)”, mencionó.

Este panorama negativo se puede atribuir a que, si en muchos países implementaron programas de recuperación económica y en México se decidió no hacerlo, que significó no apoyar a los sectores empresariales, no incentivar el mercado interno y no establecer líneas de rescate a la economía.

En 2018 había un nivel de inversión que ya era insuficiente de 22.6 del PIB, y desde ese año se presenta una disminución y apenas se está recuperando un poco por inversión privada, que se atribuye a que se generó mucha desconfianza al extranjero y que es tal el grado de que nunca se ha visto que es menos que las remesas que connacionales en Estados Unidos.

Educación

Al sexenio perdido en materia económica, agregó la falta de propuesta de educativa, que no ha dicho el gobierno federal que está haciendo con los estudiantes, maestros y hasta la fecha no muestran que trabajo se está haciendo para las clases a distancia y cuando regresen, que es preocupante que se estén olvidando conocimiento y habilidades que están arrastrando a su futuro y los va a poner en condición de vulnerabilidad en su futuro.