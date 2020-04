Sinaloense narra su aislamiento en Nueva York

En Nueva York, la cuarentena por COVID-19 ha reducido el tráfico a menos de la mitad, y mientras que el Times Square proporciona un silencio irreconocible, las sirenas de ambulancias son el único sonido que puede escucharse de día y de noche.

El Gobierno informó que la ciudad contaba con más de 138 mil casos de contagiados por COVID-19 y más de 5 mil fallecidos, convirtiéndose en el sitio más afectado por el brote en los Estados Unidos.

Dicho país es además el que tienen el mayor número de casos de contagios, con más de 428 mil confirmados, superando incluso a China, zona cero de la pandemia.

Gloria Vázquez atraviesa el confinamiento por el brote desde la ciudad que nunca duerme. Es sinaloense, y contó para EL DEBATE que el miedo al COVID-19, la inactividad laboral y los actos sistematizados de los ciudadanos que buscan evitar la propagación del virus rodean esta vez a la Gran Manzana: «Uno piensa que esto no va a pasar en Estados Unidos, ¡es América! Todos era como que aquí no va a pasar, el Gobierno no lo va a permitir, pero no fue así».

Imparables

Vía telefónica, mencionó que la información sobre el virus que el Gobierno comenzó a compartir fue desde hace un mes aproximadamente. Piensa que aunque Nueva York es afortunado por la gran cantidad de personas que llegan de todo el mundo, esta vez, lamentablemente, fue perjudicial.

Como en otros sitios, dijo que los casos comenzaron siendo muy pocos al principio, y la vida la siguieron normal, saliendo a la calle, a reuniones, al trabajo. Solo a través de las noticias podían saber de un caso o dos casos registrados cerca.

Gloría mencionó que la transformación de ese panorama se dio cuando tomaron medidas más drásticas, como la suspensión de escuelas.

«Al principio nadie creía. Yo, en lo personal, no lo creí, pensaba que era algo del Gobierno, entonces ya de repente cerraron escuelas, cerraron restaurantes, solo para llevar y servicio a domicilio, y así duró como una semana, después de esa semana se inició la cuarentena».

Fue entonces cuando el Gobierno decidió solo mantener abiertos sitios importantes, como farmacias, supermercados, hospitales y el transporte público, siempre y cuando tomaran las medidas al salir a la calle aquellos que acudían a trabajar o hacer las compras. «Pero hasta la fecha los contagios han ido aumentando, cada vez es peor y peor. Cada día toman medidas diferentes para ver si así funciona».

Contagios y medidas

Por ahora, Gloria dijo que las líneas de emergencia están saturadas, y el Gobierno les ha informado que no llamen al menos que sea una emergencia muy fuerte. «El único ruido que uno escucha son ambulancias, ambulancias y más ambulancias».

Dijo que la prueba de COVID-19 tampoco la están haciendo al menos que se tengan los síntomas graves. Mientras no, ponen a los ciudadanos en cuarentena y a aplicar las medidas normales de cuidado.

La población estatal a mediados del 2019 en Nueva York era de 19 millones 453 mil 561 habitantes, según un estudio del Empire Center for Public Policy, y, de acuerdo con Gloria, en las noticias de los medios locales se cree que la situación se está saliendo de control y la mayoría de los ciudadanos están infectados, pero no todos están con síntomas.

Frente a ese escenario, y desde su casa, considera que el Gobierno no ha tomado las medidas drásticas, puesto que con dos semanas que suman la cuarentena recomendada por la autoridad local hay gente que sigue yendo a parques a hacer ejercicio y a caminar, con distancia de 6 pies. Lo que está prohibido con multa es tener reuniones con más de seis personas juntas.

Creo que eso no ha beneficiado.

Y aunque no ha visto personalmente a alguien tan enfermo, ha sabido de muchos casos cercanos, que es precisamente cuando incrementa su miedo a contagiarse: «Te entra ese miedo de que no, no quiero que me pase nada malo, más cuando tienes, al menos en mi persona, tienes planes de irte, de hacer otras cosas, y de repente una enfermedad», señala.

Impacto económico

A esto, se suma la preocupación que tiene porque el problema llega a México, quizá no igual, no con los mismos casos, pero sí —cree— con muchas afectaciones de forma económica.

Al respecto, contó que en Nueva York se ha dejado de trabajar, y el pago es por horas, por lo que el flujo económico no es el mismo, y por alguna razón personal muchas personas envían ese dinero a México o a otros países de América Latina. «Y ellos se quedan solamente con el sustento de la semana, y por alguna razón, planes, no lo sé, no ahorran. Nunca pensamos que esto iba a pasar, afectando la economía mundial, la personal, la del estado. Hay muchas personas que tienen problemas para las rentas, son muy elevadas, lamentablemente, y los espacios son muy pequeños».

Las rentas pueden variar entre los 2 mil 800 dólares al mes en Manhattan, a mil 300 dólares en el Bronx, por ejemplo.

De hecho, en 2018, el Banco de México informó que se recibieron 33 mil 470 millones de dólares en remesas desde los Estados Unidos, y en 2019 esa cifra se superó, registrando 36 mil 46 millones de dólares. Hasta el momento no ha hecho las estimaciones para el 2020 en medio de la pandemia.

A principios de abril, Gloria Vázquez tenía programado visitar Culiacán; sin embargo, por ahora eso está completamente suspendido y estará a disposición de lo que prácticamente el Gobierno le diga.

Todo cambió, no solo en sus planes. De vivir una vida en Nueva York de prisa, casi imparable, de repente se ve sola en su casa sin saber qué hacer: «Empiezas a ver tele, a ver en internet cosas para hacer en casa, para entretenerte, porque te desesperas».

Solo ha salido para abastecerse de alimentos y ha observado en el trayecto desde su automóvil calles vacías, tranquilas, dos o tres personas caminando, siempre cubiertos, con guantes, con cubrebocas. «Trabajamos con un ritmo de siempre andar a prisa, y de repente te dicen “quédate quieto”, quédate en casa”. Ya nada de eso existe».

Nueva York se ha transformado, y con el fin de colaborar al tratamiento de infectados de COVID-19, el emblemático Central Park, con 340 hectáreas de dimensión, albergará un centro hospitalario que dispondrá de 68 camas y una unidad de cuidados intensivos.

Además, los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos han recomendado el uso de mascarillas protectoras de tela para evitar la propagación del virus en todo momento si se saldrá por cuestiones esenciales.

El presidente Donald Trump ha destacado que no es necesario decretar la cuarentena obligatoria en dicha ciudad.