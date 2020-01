Sinaloenses califican de regular el aumento al salario mínimo

Sinaloa.- A partir de este primero de enero, el salario mínimo registró un aumento del 20 por ciento, para ubicarse en 123.22 pesos diarios, incremento que para la mitad de los sinaloenses consultados por este rotativo resulta regular.

A mediados de diciembre, el Gobierno federal anunció el reciente incremento salarial, considerado el segundo más elevado después del alza de 16.21 por ciento que aplicaron para 2019, y que elevó el salario mínimo de 88.36 a 102.68 pesos diarios.

No hay que olvidar que para este año también el salario mínimo en la denominada zona libre de la frontera norte pasó de 176.22 pesos a 185.56, luego de que el año pasado fuera duplicado y subiera de 88.36 a 176.72 pesos.

Opinión ciudadana

A raíz de esta determinación, EL DEBATE aplicó un sondeo en campo a cien personas distribuidas mitad y mitad en las ciudades de Culiacán y Los Mochis.

De ellas, el 43.21 por ciento tuvo conocimiento de que el aumento era del 20 por ciento; sin embargo, tres de cada diez afirmaron que el aumento sería de 15 por ciento, mientras que el que 23.46 por ciento de los entrevistados aseguró que el alza salarial sería de 2 por ciento. Solo un 3.7 por ciento se fue arriba del porcentaje de incremento, pues sostuvo que aumentaría 22 por ciento.

Al ser cuestionados sobre cómo calificaban este aumento, el 53 por ciento lo consideró regular; y un 32 por ciento dijo que era excelente; solo el 15 por ciento opinó que era pésimo.

En cuanto a las expectativas para el 2020 debido al aumento salarial, uno de cada dos considera que el próximo año será regular, pero un tercio espera que sea mejor. No obstante, el 13 por ciento considera que el 2020 será un mal año.

Tres cuartas partes de los entrevistados (74 %) considera que este aumento debería reflejarse en todos los sueldos, y de ellos cuatro de cada diez argumenta su opinión con el hecho de que los salarios no alcanzan, mientras un 18.29 por ciento lo dice convencido de que con un aumento en todos los sueldos mejoraría la economía.

Entre el 26 por ciento de las personas que afirman que este aumento al salario mínimo no debe reflejarse en un incremento en los demás sueldos, poco más de una tercera parte asegura que la distribución debería ser equitativa, pues consideran que hay sueldos muy elevados.

El impacto del alza al salario mínimo

En torno a las expectativas del propio Gobierno federal, que en un comunicado emitido el pasado 16 de diciembre afirmó que este aumento salarial beneficiaría a 3.44 millones de trabajadores y que, además de fortalecer el mercado interno, generaría un crecimiento económico, César Valenzuela, economista y académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, reconoció que, aunque es una medida positiva, no impacta en un mayor crecimiento económico.

El expresidente del Colegio de Economistas de Sinaloa insistió en que no deberían maximizarse los beneficios del salario mínimo, pues explicó que el mercado de trabajo no se rige por el salario mínimo, sino por el acuerdo entre el empleador y la persona que buscar trabajo: «Para lo que sí sirve el salario mínimo es que es un referente para efecto de las prestaciones del trabajador, y no solamente la prima vacacional y el aguinaldo, sino que principalmente tiene que ver con la cotización ante el Seguro Social».

César Valenzuela hizo énfasis en que no nos debemos engañar, que el incremento al salario mínimo no determina un crecimiento del mercado interno ni mucho menos el crecimiento económico.

Añadió que lo que determina el crecimiento económico es que seamos más productivos y que tengamos mayor competitividad y mayor calidad: «Y cómo logramos una mayor competitividad y mayor calidad, si mejoramos la educación, mejoramos la calidad y la competitividad, y todo esto está eslabonado, incluyendo el cumplimiento de las normas», agregó el economista.

El Gobierno federal anuncia el aumento

El pasado 16 de diciembre, al anunciar el incremento del 20 por ciento al salario mínimo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con esta decisión México tenía las bases para crecer.

Incluso, el mandatario sostuvo que con esta determinación se fortalecía el mercado interno, pues aseguró que si había más ingresos, había más reactivación económica. «Esto, con otros factores, nos va a permitir que mejore la economía, que haya crecimiento económico», advirtió López Obrador [https://bit.ly/2ZJO228].