Sinaloenses confunden ataques de pánico con coronavirus

Sinaloa.- La sensación de dificultad para respirar o de asfixia y dolor o molestias en el tórax son síntomas de COVID-19, pero también de un ataque de pánico. De acuerdo con el Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional de DIF Sinaloa (Crece), dichas similitudes han llevado a muchos sinaloenses a confundirse entre un padecimiento y otro.

La incidencia se ha registrado a través del call center COVID-19 Sinaloa, que además de ofrecer atención médica telefónica por el virus, también tiene a disposición de la ciudadanía apoyo o acompañamiento emocional en materia de salud mental.

Antonio Velarde, director de Crece y responsable del equipo de atención emocional a través de la línea 667 713 0063, explicó que es importante que la ciudadanía sepa que la mejor forma de diferenciar entre los dos padecimientos es la fiebre, puesto que un ataque de pánico no se manifiesta con elevación de temperatura corporal. En cualquiera de los casos, consideró importante contactarse para recibir el trato pertinente.

Las atenciones han detectado además a sinaloenses con ansiedad, miedo, depresión y problemas con el duelo derivado de la crisis sanitaria.

Diagnósticos y atenciones

De acuerdo con el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, Antonio Velarde apuntó que es importante que se conozcan los diferentes síntomas de ataques de pánico, ansiedad generalizada y depresión mayor.

En el caso de ataques de pánico, agregó que se encuentran síntomas como náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, temblor o sacudidas y sudoración; en el caso de la ansiedad generalizada, ubicó síntomas como la dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad y problemas de sueño.

Para el caso de la depresión mayor, precisó que el estado de ánimo puede ser deprimido la mayor parte del día o casi todos los días, con ejemplos donde la persona puede sentirse triste, vacía y sin esperanza, o que otras personas vean síntomas como ojos llorosos. En el caso de los niños y los adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable si se habla de depresión mayor [ver ilustración].

En entrevista para EL DEBATE, el experto en salud mental indicó que, entendiendo que en tiempos de pandemia el estado de ánimo influye también en el sistema inmunológico y es uno de los factores que puede incidir en una recuperación, el Gobierno de Sinaloa inició las atenciones emocionales desde abril, y dependiendo de la conexión de la persona que solicita apoyo, es atendida por llamada o videollamada por uno de los veinte especialistas que conforman el equipo de psicología, psicoterapia y psiquiatría de DIF estatal.

Hasta esta semana, el call center COVID-19 en Sinaloa ha registrado 16 nuevos pacientes diariamente para la atención emocional. Antonio Velarde agregó que desde abril se tiene un acumulado de 640 pacientes atendidos con un registro y motivo de consulta, y, de ellos, el 70 por ciento sigue con su proceso activo: «De los que todavía están en proceso, hay pacientes que son atendidos cada semana; otros cada quince días; otros cada tercer día. Eso lo determina el psicoterapeuta con el paciente, dependiendo la situación que estén trabajando», explicó.

Duelos y depresión

Además, expuso que se han dado más de mil 900 sesiones de atención. Incluyen pacientes a quienes se les atiende una sola vez, son escuchados, se les dan técnicas y ejercicios para hacer en casa y ya no requieren de nuevo el servicio, pero también otros que son atendidos dos veces, tres o más: «Dependiendo el caso y lo que requieran. Por eso las sesiones siempre serán más que el número de pacientes», apuntó.

Han detectado que conforme la curva de casos confirmados o de fallecimientos por COVID-19 incrementan en Sinaloa, así incrementan también las solicitudes de atenciones emocionales.

El director de Crece de DIF Sinaloa indicó que, en palabras de los propios sinaloenses, el miedo a morirse, los duelos y la depresión son otros de los principales motivos por los cuales buscan la ayuda emocional.

Se acercan —indicó— aquellas personas que acaban de ser detectadas como positivas y temen por su vida, personas que han perdido a un familiar e incluso a más de un familiar por COVID-19, y que con la falta de funerales se agrava su estado emocional. «Otras personas simplemente que no están diagnosticadas, pero han perdido familiares y se sienten tristes y deprimidos. Hay que tomar en cuenta que ahorita hay todo un coctel en la sociedad que propicia y favorece los pensamientos y conductas depresivas y de ansiedad», sostuvo.

Aunque lamentó que también han enfrentado atenciones relacionadas con los intentos de suicidio, dijo que afortunadamente ninguna persona de las atendidas en el call center ha logrado concretar dicho acto. En estos panoramas, indicó que tampoco han tenido la necesidad de solicitar el internamiento de nadie en el Hospital Psiquiátrico, aunque sí han recetado medicamentos para casos más fuertes.

El tema de depresión, por su parte, se está presentado con mayor incidencia en adultos mayores en el estado, lo cual consideró que se deriva de un aislamiento más riguroso que el resto de la población, sin tanto contacto con sus familiares y al estar conscientes de que son población de mayor riesgo.

Salud mental y cultura

En esta periodo de pandemia, los veinte expertos diferencian tres grandes grupos de atenciones y aspectos emocionales: las personas que se van a sentir con miedo, pero pueden gestionarlo de manera autónoma; las personas donde esos síntomas son más fuerte y requieren solicitar atención psicoterapéutica; y, por último, y con menor incidencia, están los casos de personas donde la atención de psicoterapia por sí sola no basta y requiere adicionalmente de un apoyo farmacológico y tratamiento. «Mucha gente tal vez porque no conoce el servicio no nos ha contactado o porque aquí no hay cultura, es algo que apenas está siendo aceptado poco a poco por la sociedad. Actualmente todos requerimos apoyo psicoterapéutico. No es signo de debilidad, es un signo de valentía pedir ayuda y mejorar», expuso.

Los veinte expertos de DIF Sinaloa que forman parte de las atenciones emocionales en el call center COVID-19, además de tener todos los conocimientos en psicología, psicoterapia y psiquiatría, debieron especializarse en telepsicología por la Asociación Psiquiátrica Americana, que es la asociación con más fuerza en el mundo de psicología.

Además, hay un equipo de 16 psicólogos más que están en espera de ingresar a ofrecer las atenciones en el caso de que Sinaloa tenga mayores solicitudes de apoyo emocional por parte de la ciudadanía.

Es normal sentirse angustiado, triste o confundido

La Organización Mundial de la Salud ha hecho algunas recomendaciones a la ciudadanía tomando en cuenta que la crisis sanitaria impactó en la salud mental.

Explicó que es normal sentirse triste, angustiado, preocupado, confundido, asustado o enojado durante una emergencia. Sin embargo, dijo que se puede disminuir o evitar este tipo de sentimientos si se toman en cuenta las siguientes recomendaciones.

Por un lado, la OMS mencionó que las personas que están afectadas por COVID-19 no han hecho nada malo, no tienen la culpa y merecen apoyo. Indicó que es importante protegerse y brindar apoyo a otras personas; informarse sobre lo que en realidad está sucediendo, y no escuchar los rumores ni la información errónea.

Recomendó además mantener rutinas personales diarias, como el sueño, la higiene personal, los horarios de alimentación y la limpieza del hogar.

En los periodos de estrés, consideró importante que se preste atención a las necesidades personales y sentimientos.

Respecto a las actividades, la Organización Mundial de la Salud recomendó realizar aquello que resulte relajante, así como practicar ejercicio regularmente y consumir alimentos saludables. «Mantenga su red social activa, sobre todo con aquellas personas positivas. Contácteles para apoyarles y pídales apoyo cuando lo requiera».