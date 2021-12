Sinaloenses no quieren trabajar, no hay respuesta a la demanda de trabajadores, se quejan empresas

"Ya no son tanto cuestiones de como vendo más, sino de como contrato a la gente que necesito para seguir produciendo y generar un mayor estado de bienestar en la sociedad", reiteró.

En este tema recordó, que fue durante el 2020, que a pesar de la pandemia, el gobierno logró un aumento en la cifra económica correspondiente a la recaudación de impuestos, lo que demostró, que a pesar de la crisis económica, las empresas buscaron mantener sus plantillas y cubrir los compromisos fiscales, pero en estos momentos se cuenta con una demanda de empleados que no a podido ser cubierta.

"Ahorita tenemos otros tipo de problemáticas los empresarios, y una de ellas es que no encontramos gente que quiera trabajar o que quiera aprovechar las vacantes que tenemos en las distintas empresas, eso es lo que está sucediendo", reiteró Sivas Inzunza.

Sinaloa.- Un problema contrario al que se presentó el año pasado en Sinaloa por el despido masivo de personal en las empresas en consecuencia del covid-19, los diferentes giros económicos demandan trabajadores y no hay respuesta suficiente , lamentó Julio Cesar Sivas Inzunza, presidente de la Alianza para el Desarrollo y la Competitividad de las Empresas (Adecem).

