Sinaloenses se quejan de los Call Center Covid-19 por retraso en atención

Sinaloa.- La ciudadanía se queja de las fallas en los Call Center de la secretaría de salud de Sinaloa para informarse sobre los síntomas de Covid-19.

María se comunicó a esta casa editorial Debate y reiteró que estuvo dos días intentando comunicarse al Call Center Covid-19 pero no logró que la atendieran. Antes tuvo que buscar atención en el sector privado para hacerce la prueba Covid-19 pues en la secretaría no logró comunicarse.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Señaló que sus familiares pasaron por la misma situación por lo que no le parece justo que anuncien que están disponibles los números telefónicos y que al momento de necesitarlos no respondan.

Leer más: Alerta de Estados Unidos de no viajar a México afecta poco a Mazatlán: "El Químico" Benítez

"Nos vamos a hacer la prueba rápida porque no pudimos comunicarnos te dejan esperando y ya no contentan". Hizo el llamado a las autoridades de salud que chequen que es lo que está pasando si están saturadas o porque no responden pues estuvo varios días intentando y no logro comunicarse.

Leer más: Se prepara la UAS para regreso a clases presenciales, iniciarían el 30 de agosto

Mujer decide teñirse las cejas por su cuenta y el resultado se vuelve viral

Síguenos en