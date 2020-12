Síndica procuradora de Culiacán, no denunció a Estrada Ferreiro por violencia política

Culiacán.- El alcalde Jesús Estrada Ferreiro y la síndica procuradora de Culiacán tuvieron un acercamiento en el cual se llegaron a acuerdos para que ambos puedan desarrollar sus actividades de la mejor forma posible, explicó Sandra Martos Lara.

De acuerdo a la funcionaria, el alcalde de Culiacán le pidió disculpas por las diferencias que habían tenido y se ofreció realizar una disculpa pública, pero ella le dijo que no era necesario, por eso no se llegó a una demanda, como ella lo había anunciado en ocasiones pasadas, explicó Martos Lara.

La funcionaria había venido expresando que el alcalde le había puesto trabas en diversas ocasiones para que ella realizara el trabajo. Además el primer edil de Culiacán se refería de manera fuerte en público contra la funcionaria.

“Tuvimos unas platicas el alcalde y en unas de las últimas reconoció que se había equivocado en una parte de su proceder y me dijo que si en alguna parte me había ofendido o fallado con el trabajo que estábamos resolviendo y había afectado el derecho a mis facultades me ofrecía una disculpa y que la podía hacer pública a lo que le dije que no era necesario”, explicó.

De acuerdo a la síndica procuradora es importante que las partes ofendidas en un Ayuntamiento privilegien el dialogo evitando la controversia, y a realizar acciones que los lleven a tener consecuencias.

En los casos del fallo del Tribunal Electoral de Sinaloa que encontró fundadas las acusaciones contra los alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres y Manuel Guillermo Chapman Moreno de haber ejercido violencia política contra las sindicas procuradoras de Mazatlán Elsa Isela Bojórquez Mascareño y de Ahome Angelina Valenzuela Benites indicó va a sentar un precedente y con esto puede llevar a que unos funcionarios la piensen dos veces antes de ejercer violencia política contra las mujeres.

De acuerdo a la funcionaria en su caso le apostó al dialogo porque elevar los conflictos laborales a lo legal implica mucho desgaste y puede de alguna forma desviar la atención de sus funciones porque se les tiene que dedicar mucho tiempo. En su caso dijo no puede decirle a la gente “pasé dos años defendiéndome y es por eso que prefirió la negociación.