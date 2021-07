Sindicalizados del Ayuntamiento de Culiacán, afectados por la tercer ola de Covid-19

Sinaloa.- Hasta el pasado viernes, había alrededor de 96 integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) que estaban positivos a covid-19, la mayoría eran trabajadores activos y el resto jubilados.

De acuerdo al líder sindical, Julio Duarte Apan, les está afectando mucho la covid y esperan que en este periodo vacacional los trabajadores eviten infectarse más.

Pidió a los sindicalizados que se cuiden ahorita que no van a trabajar y se mantengan resguardados en sus casas, que no salgan si no es necesario para que puedan protegerse ellos y a sus familias. En todo lo que va la pandemia han muerto más de 60 compañeros, recordó.

