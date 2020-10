Sindicalizados del Cobaes van a paro laboral en Sinaloa

Sinaloa.- Pidiendo el pago de prestaciones laborales y salarios, maestros del Cobaes afiliados al SNTE sección 53 llevaron a cabo hoy (martes) un paro laboral en todos los planteles de Sinaloa.

Cerca de mil 900 maestros cesaron actividades por un día, de los que dependen más de 32 mil alumnos en 74 escuelas del Colegio de Bachilleres, señaló José Fernando Sandoval, secretario general del SNTE 53.

Mencionó que el Gobierno de Sinaloa debe a Cobaes 42 millones de incremento salarial y 75 millones por concepto de 25 quincenas a los 17 días de gratificación por jubilación. Aunado a esto, la falta de equipos de cómputo para atender las clases a distancia, y el tener que pagar servicio de internet por cuenta propia.

A pesar de ello, señaló, los maestros han estado a la disposición de dar clases a los alumnos durante la pandemia.

"Aún con esa deuda, hemos estado firmes en la aulas virtuales, en la educación a distancia, no hemos dicho que no", dijo. "Apelamos a la compresión de los padres de familia, de nuestros alumnos, pero no podemos dejar a nuestros compañeros en vísperas de que termine el año".

Asimismo, solicitan que el pago de aguinaldos se haga a tiempo, pues comentó que a trabajadores de Cobaes frecuentemente se les deja al último.

De no recibir una respuesta que satisfaga a estas necesidades, indicó Sandoval, valorarán el realizar otro paro laboral, esta vez con la solidaridad de maestros sindicalizados del nivel básico en todo el estado.