Sindicalizaron a funcionarios cercanos a Estrada Ferreiro en Culiacán, afirma Ely Montoya

Sinaloa.- En la administración de Jesús Estrada Ferreiro, se presentaron facturas por la compra de dos respiradores con un valor de 2 millones 697 mil pesos, pero nadie los ha visto y no saben en dónde están, por eso en el debate del pasado sábado lo cuestionó sobre estos respiradores, a lo cual el primer edil con licencia aseguró que allí estaban, pero al decirle que no era cierto, ya no contestó, comentó Elizabeth Montoya Ojeda, candidata a la alcaldía de Culiacán por Movimiento Ciudadano.

Mientras que Estrada Ferreiro les quita el 30 por ciento del finiquito a los policías jubilados y también les quita una gran cantidad de complementos a los trabajadores sindicalizados, a sus funcionarios allegados Henry Martínez y Erick Herrera Y Cairo, este último sobrino del Secretario del Ayuntamiento, ya se les sindicalizó y ambos tienen salarios arriba de 40 mil pesos mensuales.

Con esto a Estrada Ferreiro se le olvidaron los principios básicos de la Cuarta Transformación que son: no mentir, no robar y no traicionar.

Esto es una injusticia porque hay trabajadores hasta con 15 años de antigüedad que no han podido sindicalizarse, pero a los allegados del alcalde sí se les da este privilegio, recordó si se puede luchar para que se les quite el privilegio a estos funcionarios.

También señaló que maneja el doble discursos en el tema de pavimentación porque calles aledañas a sus propiedades y una calle de su hija y de otros funcionarios, ya fueron pavimentadas.

Por esta razón Ely Montoya asegura que la mejor opción para gobernar Culiacán es ella porque es una mujer de trabajo y con un gran don de servir.