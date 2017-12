Sinfonía navideña cautivó al MIA con sus melodías

Culiacán, Sinaloa.- Con un lleno total el auditorio MIA fue testigo ayer del Concierto Sinfonía Navideña, que ofrecieron la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Quilá, acompañada del Coro Municipal de Culiacán con melodías y villancicos alusivos a la navidad que motivaron que el auditorio reaccionara con entusiasmo.

Bajo la dirección de los maestros Diego Rojas en la Orquesta, y en el coro, los maestros María Rendón Butchart y Rafael Romero, más de 150 niños y jóvenes ofrecieron una excelente muestra de su talento y el trabajo realizado durante todo un año de preparación y esfuerzo.

Un programa de más de una hora de duración con un repertorio variado y muy alegre, ofrecieron los pequeños que dedican varias horas semanales para su aprendizaje.

En el marco de esta presentación y con la representación del alcalde de Culiacán, Ing. Jesús Antonio Valdés Palazuelos, la Lic. Leticia Santos, Directora del Instituto Municipal de Cultura Culiacán en reconocimiento al talento, esfuerzo y calidad alcanzada por los integrantes de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Quilá, durante cuatro años de trabajo y a solicitud de los pobladores de esa Sindicatura, se realizó el nombramiento oficial y se convirtió desde ayer en la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Culiacán.

En su intervención la directora Leticia Santos agradeció el apoyo y compromiso de los padres de familia, de los maestros y el talento y dedicación que han puesto los niños y jóvenes para continuar por el camino de la música.

La directora también manifestó el interés del alcalde Jesús Antonio Valdés Palazuelos en promover todo tipo de actividades en niños y jóvenes que favorezcan su educación y los acerque a la cultura, el arte y el deporte.

Se comprometió a nombre del alcalde, a continuar apoyando estos esfuerzos a favor de toda la población del municipio de Culiacán.

El repertorio que ayer interpretaron la banda y coro fueron, Campana sobre campana, We wish you a merry Christmas, Jingle Bells, Noche de paz, Adeste Fideles, Feliz Navidad. A la nanita nana, Mi borreguito sabanero, Ángeles cantando van y 25 de diciembre.

La banda ofreció también un breve paseo por clásicas de Queen en Concierto, John Williams, Barras y estrellas y Cartoon Symphony.