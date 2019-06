Sistema anticorrupción, aún sin reglas de operación

Culiacán, Sinaloa.- Después de un año de que el Sistema Estatal y municipal Anticorrupción fue creado en Sinaloa, este no ha dado los resultados pertinentes puesto que todavía no cuenta con un marco jurídico de acción, aclaró el coordinador de la Comisión de Selección de dicho sistema, Rodolfo Campoy de la Vega.

En relación a las acciones que ha llevado a cabo el comité técnico del sistema, el coordinador aseveró que el órgano fue creado, más no instalado, y que sus integrantes han estado trabajando en la conformación de las bases y reglamentación pero que en los próximos días ya deberían estar dándolo a conocer para empezar a laboral como es debido.

“Hasta la fecha no está instalado el sistema porque se carece de las normas para su acción, mismas que en unos días más se estarán dando a conocer a la ciudadanía, me consta que están generando las condiciones para instalarlo formalmente”, comentó.

Paciencia

A pesar de que el combate a la corrupción es un tema que desespera y lastima a la sociedad, no se pueden exigir resultados, y el sistema no puede actuar si no cuenta con reglas de operación definidas.

Advirtió que de hacerlo, los integrantes podrían estar incurriendo en fallas jurídicas y legales que estropeen el trabajo a futuro, por lo que pidió paciencia y vigilancia por parte de la ciudadanía.

“Se darán a conocer las bases de operación y a partir de ese momento ya tenemos el derecho y los elementos para exigir resultados”, afirmó.

Campoy de la Vega expresó que como integrante de la comisión no se sienten decepcionados del avance del sistema, pues incluso tienen mejores avances en el proceso de instalación que a nivel nacional.

Participación ciudadana

Por su parte, la vocera de la Comisión de Selección, Edna Fong, manifestó que es indispensable que los ciudadanos participen y vigilen el actuar del Sistema Anticorrupción para obligar que este dé resultados, pues de lo contrario, los mecanismo para combatir la corrupción no funcionarán.

“Deberíamos todos de colaborar, los ciudadanos debemos empezar a exigir porque si no partimos de la participación, vamos a seguir en lo mismo”, dijo la empresaria.

Lanzan convocatoria para el Comité de Participación de Sistema Anticorrupción

Debido a que este 4 de julio termina la presidencia y gestión de Francisco Manuel Mujica en el Comité de Participación Ciudadana de Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, la Comisión de Selección de dicho órgano lanzó la convocatoria oficial para quienes deseen ocupar el cargo.

El coordinador del comité, Rodolfo Campoy, especificó que la siguiente en tomar la presidencia será Norma Sánchez, quien fue electa por un periodo de dos años, y en su segundo, será quien presida el comité.

Campoy de la Vega puntualizó que del 14 al 25 de junio serán recibidos los documentos de los aspirantes que busquen formar parte del Comité en la Escuela Libre de Derecho y posteriormente comparecerán ante la comisión para concursar por el puesto público.