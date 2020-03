Sistema judicial arropa a feminicidas en México

Mexicanos contra la Corrupción reveló en una reciente investigación que en México el sistema judicial está permitiendo que los feminicidas sean liberados.

Luego de solicitar a los 32 estados de la república, a través de más de 500 accesos a la información, las versiones públicas de las sentencias que resultaron en absolución de presuntos feminicidas en el periodo 2012-2018, encontraron que de 3 mil 56 asesinatos de mujeres en condición de feminicidio en todo el país, hubo solo 739 condenas por feminicidio y 105 absoluciones.

La cifra negra reveló además que de los 12 mil 374 homicidios dolosos de mujeres ocurridos en ese periodo, las autoridades dejaron fuera del conteo de feminicidios a 2 mil 646 mujeres que fueron asesinadas bajo contextos de extrema violencia y que encuadran en el tipo penal de feminicidio, por lo que debieron ser investigados así, y los acusados juzgados por este delito, según consideraron.

Errores en el proceso

En entrevista para EL DEBATE, Valeria Durán, responsable de la investigación «Feminicidas libres» y periodista de Mexicanos contra la Corrupción, asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de derecho, señaló que, al final, el sistema termina arropando a los feminicidas en lugar de proteger el derecho a la cero impunidad de las víctimas.

Lo anterior —explicó— ocurre ya que legalmente la autoridad no sigue el debido proceso, que no es otra cosa que hacer lo que indica el manual de procedimientos penales, y significa resguardar las cadenas de evidencia y de custodia; tomar las declaraciones con presencia de abogados, así como no detener a presuntos sospechosos por más tiempo sin tener una especificación en la carpeta de investigación.

«Todos estos son los errores más básicos que se están cometiendo al momento de tratar de sentenciar un feminicida, y por las que estos mismos logran ser liberados», señaló a este medio.

Tejiendo impunidad

Valeria Durán expuso que los resultados de la investigación explican cómo en México se va tejiendo la impunidad cuando se trata de juzgar a los responsables de los asesinatos a mujeres.

Detalló que, del 2012 al 2018, oficialmente se tiene el registro de 3 mil 56 feminicidios, y deja ver dos variantes: la primera —explicó—, que esos 3 mil 56 feminicidios oficiales realmente terminan apenas en una muestra, porque analizando en su estudio —que tuvo una duración de más de un año— el número de homicidios violentos de mujeres y sus causas de muerte, encontraron que al menos 2600, un aproximado, cumplían con las características para ser feminicidios, y no fueron tipificados como tal: «Cómo están matando a las mujeres en México y por qué estos homicidios debieron haber sido notificados como feminicidios es porque las mujeres fueron asesinadas con golpes, presentaron rastros de violencia sexual o rastros de mutilación, y estos son rastros, son características de feminicidio. Para entender cómo se teje la impunidad, el error está en la base de cómo se sigue tipificando el delito», mencionó.

Agregó para EL DEBATE que, oficialmente, el código penal federal especifica siete causales para distinguir un feminicidio de un homicidio doloso.

Entre las causales de feminicidio —de acuerdo con el artículo 325— se encuentra que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima; que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que dicha víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Sin embargo, Durán mencionó que no todos los estados del país tienen homologadas estas especificaciones, son treinta actualmente.

Fue precisamente con datos estatales donde se encontró que 565 mujeres fueron asesinadas a golpes, 565 más estranguladas y 71 mujeres que fueron mutiladas [ver gráfica]. «Este tipo de casos, que son indicativos en el código penal y que fueron ignorados, ahora, ya teniendo la cifra negra que sigue persistiendo en los delitos de feminicidios, lo que queríamos era saber del total que sí se acredita, qué pasa realmente, cuál es el índice de impunidad oficial. Logramos contabilizar solamente 720 condenas irrevocables por el delito de feminicidio, además se dictaron otras 105 sentencias absolutorias que indican que las personas que estaban siendo juzgadas por este delito fueron declaradas inocentes».

Cifras negras

Mexicanos contra la Corrupción quería conocer las causas por las cuales son absueltos presuntos feminicidas; no obstante, señaló que los sistemas de procuración de justicia de los estados fueron opacos y omisos en revelar esa información.

Luego de cientos de solicitudes, solo fueron entregadas 18 sentencias absolutorias de casos, por lo que consideraron que son demasiadas muertes de mujeres con una constante: la impunidad.

«Los errores dejan con la boca abierta. Uno no puede creer que cosas tan básicas se hayan vulnerado, y son los que permiten que los feminicidas salgan libres. Esto de las versiones públicas a las que tuvimos acceso, por eso hacemos un hincapié muy importante que si las autoridades transparentaran todas las sentencias, podríamos saber realmente por qué están perdiendo los casos en su totalidad, tal vez es incluso el evitar que sean exhibidos la razón por la que incluso no quieren transparentar», reafirmó la periodista.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, el Estado de México es el lugar más feminicida en el país, con 450 casos; en segundo lugar se ubicó la Ciudad de México, con 350 casos; y Sinaloa es la tercera entidad con mayor número de feminicidios. De enero del 2012 a diciembre del 2018, Sinaloa registró 491 mujeres asesinadas. Se reportaron 251 como feminicidios oficiales; y 240 homicidios dolosos, con víctimas femeninas.

De acuerdo con la investigación «Feminicidas libres», en Sinaloa, la cifra negra es de 68; es decir, estos homicidios debieron ser clasificados como feminicidios. En un comparativo nacional, la cifra negra ubica a Sinaloa en el lugar 13, superado por Michoacán, que registró 70; y le sigue Nayarit, que registró 65 casos.

La primera posición la tiene Baja California, entidad que tuvo 426 casos como cifra negra; seguido de Chihuahua, con 367; y Jalisco, con 279.

«Cuarenta y seis de cada cien asesinatos de mujeres que debieron ser considerados feminicidios solo son investigados como homicidios dolosos», publicó Mexicanos Contra la Corrupción.

Sanciones

Valeria Durán dijo que, ante este panorama, es importante que hayan especificaciones más severas en cuanto a las autoridades involucradas en el proceso de investigación en los feminicidios que violentan el debido proceso, que no es otra cosa que hacer su trabajo bien: tomar las evidencias bien y respetar las cadenas de custodia, consideró.

Dijo que si no hay una sanción o una vigilancia del trabajo realizado, lo que se permite es que las autoridades puedan actuar como le dé la gana, porque sabe que no hay una repercusión hacia ella.

Entre los expedientes a los que Mexicanos contra la Corrupción tuvo acceso e hizo públicos en la investigación pudieron encontrar el caso de un auto en el que una mujer fue asesinada por su pareja, y pasó tres años en un corralón de la fiscalía mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN.

Además, encontraron cómo los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la policía, y por ello fueron invalidados como prueba. Además, un feminicida confeso fue retenido demasiadas horas por la policía, por lo que el juez anuló la confesión en la que ese hombre reconocía el asesinato de una mujer.

Violencia a mujeres en 2019, según la Segob

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en 2019 se registraron 980 presuntos delitos de feminicidios. Septiembre sería el mes más violento, con 94 casos. Las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso fueron 2 mil 818, siendo septiembre también el mes más violento, con 256 casos.

Además, 65 mil 525 mujeres fueron violentadas con presuntas lesiones dolosas. En esta modalidad de violencia, mayo rompió récord de incidencia con 6 mil 461 casos. Sin embargo, Segob informó en su reporte que para enero del 2020 esa cifra se redujo en 1424 casos registrados.

Asesinadas con armas de fuego

En el universo de homicidios dolosos con violencia hay unas 4 mil 304 mujeres que fueron asesinadas a balazos entre 2012 y 2018, informó Mexicanos contra la Corrupción.

La organización añadió que, según el informe «Claves para entender y prevenir los asesinatos de las mujeres en México», de Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, los asesinatos violentos a mujeres con uso de armas de fuego se dispararon, afectando desproporcionadamente a las mujeres.

El informe reveló que el arma de fuego es la forma más común con la que se mata a mujeres en México, y la que más ha aumentado tanto en espacios públicos, como dentro de casas. Según el estudio, la tasa de mujeres asesinadas con arma de fuego incrementó cinco veces entre los años 2007 y 2017.