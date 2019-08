Sociedad defiende la libertad de expresión

Sinaloa.- Un respaldo contundente el respeto al derecho a saber de la sociedad lanzaron líderes de opinión, políticos y diversos sectores sociales en los principales municipios del estado: Ahome, Culiacán, Mazatlán, Salvador Alvarado y Guasave.

Contexto de violencia y agresiones

Esto al pronunciarse ante el desplegado que ayer hiciera la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien hizo un llamado de atención a las autoridades municipales de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Escuinapa para que cumplan con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los periodistas en Sinaloa. Además, se expone el grave contexto de violencia que se vive en el estado.

Lo anterior ocurre después de que el gremio periodístico del estado presentara una primera queja el 15 de agosto ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y una segunda queja el 17 del mismo mes después de una serie de agresiones en contra perpetradas por los alcaldes Jesús Estrada Ferreiro, de la capital del estado; Luis Guillermo «Químico» Benítez, del puerto mazatleco; Manuel Guillermo «Billy» Chapman, de Ahome; y Emmet Soto, de Escuinapa.

Por parte de los servidores públicos se emprendió una campaña de desprestigio hacia periodistas a quienes se les ha señalado de mentirosos, corruptos y hasta de «perros», se expone en el desplegado. Hasta el momento, la Junta de Gobierno del Mecanismo hace el reconocimiento de la información, señalando que conocen catorce denuncias por este tipo de agresiones que han sido ya presentadas ante la Fiscalía General del Estado.

Jesús Estrada Ferreiro (izquierda arriba), Guillermo Chapman (derecha arriba), Quillermo Benitez (abajo izquierda) y Emmet Soto (abajo derecha). Foto: El Debate

El mecanismo está integrado por la Segob, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad Pública y el Consejo Consultivo.

La sociedad sinaloense hizo un llamado a la tolerancia por parte de los alcaldes, el respeto a la libertad de expresión y sobre todo a la Constitución, pues, en un estado como Sinaloa, este tipo de declaraciones contra la prensa enrarecen el clima, ponen en peligro a periodistas y llevan a la autocensura.

«Perjudica también la autocensura»

El defensor de derechos humanos manifestó que, desde el punto de vista de la organización, la libertad de expresión está siendo limitada: «Como sociedad no nos conviene porque perjudica también la autocensura de comunicadores para no hacer un trabajo abierto, a fondo; se limitan, y no tenemos la comunicación como sociedad. Si permitimos impunidad en casos como estos, generamos condiciones para que se cometan esos, en ese nivel, incluso, desafortunadamente, de más nivel, preocupante. Hemos tenido pérdida de vida de comunicadores» Leonel Aguirre Meza, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

«Que se haga un respeto a la libertad de expresión»

José Carlos Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, mencionó que han emitido medidas precautorias o cautelares precisamente para que todos estos hechos no se repitan: «Para que los alcaldes nos manifiesten lo que ellos consideren de estas quejas que se han presentado por parte de las dos asociaciones de periodistas. Que se haga un respeto a la libertad de expresión y sobre todo a los periodistas y a los medios de comunicación que la ejercen. Que se respete de manera irrestricta ese ejercicio». José Carlos Álvarez Ortega, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa