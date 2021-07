Sociedad y gobierno, los culpables del incremento de Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- El estado de Sinaloa atraviesa la tercera ola de coronavirus con un ritmo acelerado de contagios. Tan solo el día de ayer, se registraron 675 nuevos enfermos; con ello, el acumulado de casos activos ascendió a 4 mil 058. Según el último informe de la Secretaría de Salud, en la entidad se contabilizaron 20 fallecimientos, y la disponibilidad de camas covid sigue en el 60 por ciento.

Debido a este incremento, Debate entrevistó a diversos sectores sociales de Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave, Mocorito y Salvador Alvarado, quienes coincidieron en los motivos sobre el incremento en la propagación del virus; destacaron el relajamiento de la ciudadanía ante la pandemia, al no cumplir con las medidas de distanciamiento social. A su vez, consideraron que la autoridad de todos los niveles de Gobierno ha reaccionado de forma lenta en algunos aspectos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

‘Deben de analizar qué dejaron de hacer’: Leonor Espinoza, Presidenta de Canaco Guasave

“Es muy alarmante el incremento de los contagios en nuestro estado y, por ende, nos preocupa la incidencia en nuestro municipio. Qué se esta haciendo mal, más bien qué se dejó de hacer: por principio, se dejó a un lado y se relajó el tema del covid por espacio de tres meses, aproximadamente, en vísperas, desarrollo y cierres de campaña; en ese ínter no se vio a ninguna autoridad preocupada y ocupada en la difusión de medidas sanitarias y, por parte del ciudadano, no se tuvo la más mínima conciencia ni prudencia de cuidados a no aglomerarse o llevando a cabo las medidas que todos ya sabemos y, por lógica y consecuencia, los casos de rebrotes iban a surgir, como lo estamos viviendo. ¿Qué falta por hacer?, que todos como sociedad y Gobierno volvamos de nuevo a como en un principio: respetar y continuar protegiéndonos, llevando a cabo y respetando las medidas preventivas que todos ya conocemos”.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 17 de julio sobre Covid-19

‘Apertura de fronteras fue clave en este rebrote’: Arturo García, Presidente de Canirac Guasave

“Yo pienso que este rebrote viene a raíz de que nos relajamos todos los ciudadanos y que se abrieron las fronteras, y se tuvo la oportunidad de que mucha gente que tiene la capacidad y le gustan los deportes, asistieron a diferentes partes del mundo a ver encuentros deportivos de las diferentes ligas que hay. De alguna manera, esas personas que viajan otra vez se traen el virus de donde andan; aquí estaba tranquilo, estábamos con el virus que teníamos local, pero ahora viene otra cepa que nos dicen que viene de fuera y creo que tiene que ver mucho con el hecho de haberse abierto las fronteras y ese es el rebrote que estamos teniendo hoy, a pesar de que no vemos que sea tan letal como el año pasado en el que se tenían menos casos, pero había más mortandad y mayores afectaciones. Ahorita, afortunadamente, dentro de todo lo que cabe, estamos viendo que hay muchos casos, pero no está siendo de consecuencias tan graves como lo fue en los rebrotes pasados”.

‘Campañas políticas fueron clave en el rebote’: Baltazar Aguilasocho, Presidente de la AARSP

“Esta tercera ola de la covid-19 que se presenta en Sinaloa y que ha alcanzado la cifra más alta de personas infectadas en lo que va del año, es producto del relajamiento social que se vivió desde que realizaron las campañas políticas, porque observamos que no se respetaba la sana distancia ni se exigía el uso de los cubrebocas. Está claro que a los actores políticos no les importó poner en riesgo a la ciudadanía, y ahí están las consecuencias. En el proceso electoral de mayo y junio se estuvieron manejando cifras muy bajas, y la gente empezó a relajarse pensando que en realidad no teníamos riesgo de contagios, pero ahora estamos viviendo un problema muy serio que está afectando a nuestros jóvenes, principalmente”.

‘Jóvenes deben de apoyar para que bajen contagios’: Raúl Leal, Presidente de Cooperativa Pesquera de Guasave

“Tenemos que cuidarnos con los protocolos sanitarios ya establecidos por la Secretaría de Salud, si no, tendremos que confinarnos otra vez, pues ya estamos muchos vacunados. Yo creo que ahí los jóvenes son los que nos tienen que apoyar mucho en esta situación, evitando salir a fiestas, hacer reuniones masivas, eso sería la única solución para poder irle restando a los casos, porque ahora con esas variantes que andan del covid-19, muy pocos la librarían”.

‘Sociedad y Gobierno en conjunto podemos lograrlo’: Alejandro Félix Limón, Pdte. Canirac Los Mochis

“Sabemos que trabajando en conjunto sociedad, Gobierno y sectores productivos es la manera más fácil de salir adelante. Vamos a buscar que las indicaciones sean a corto plazo, para esto necesitamos hacer lo necesario para bajar el número de repunte de contagios y bajar el color del semáforo epidemiológico. Estamos en una pandemia, es una realidad y las indicaciones de las autoridades de salud deben acatadas para lograr menos afectación para todos y que las restricciones sean por poco tiempo”.

‘Gobierno fue opaco en las campañas políticas’: José Luis Orozco, Presidente Canacintra Guasave

“Por un lado, es lamentable que nos hayamos relajado, pensando que esto ya se acabó, cuando no se ha terminado; también es lamentable la opacidad que se vio por parte del Gobierno durante las campañas políticas, donde se distorsionó todo el tema de los cuidados, sana distancia y el uso de los enseres indispensables que ya conocemos para cuidarnos de contagios. Por otro lado, aplaudimos la decisión de no cerrar los comercios y negocios, ya que no aguantan más, porque vienen de una situación complicadísima”.

‘Debemos disciplinarnos ante rebrote de casos’: Dulce María Ruiz Castro, Dra. Icatsin Los Mochis

“Debemos responder a las características propias de la pandemia; las autoridades nos informan que existe un nuevo rebrote y, ante ello, debemos continuar con las medidas de capacitar a distancia, evitando en todo momento la reunión presencial de grupos de personas. Esta lucha no la gana la nación más poderosa, sino la población más disciplinada y más informada; necesitamos redoblar los esfuerzos para generar conciencia. Nuestras autoridades han sido enfáticas: la sociedad debe responder con mucha prevención, esa es la solución”.

‘La autoridad debe informar oportunamente’: José Ramos Ortiz, Coparmex Los Mochis

“Las autoridades deben de informar a la población de manera puntual y objetiva la evolución de la pandemia para que, a su vez, la ciudadanía tenga claridad en cómo debe de actuar.

El llamado es a los 3 órganos de Gobierno, no debemos de cerrar de nuevo la economía, pero sí encontrar el equilibrio entre la salud y la economía. El sector empresarial, la ciudadanía y el Gobierno debemos de trabajar en conjunto para que cada uno pongamos lo que nos corresponde y abatir este incremento de casos en Sinaloa. Esto lo lograremos con información y difusión adecuada, correcta y oportuna. Es muy importante que los jóvenes hagan conciencia, porque hemos visto que los contagios en esta tercera ola son, principalmente, entre la juventud”.

¿Cuántas muertes debe haber para hacer conciencia?: Jorge López Valencia. Líderes Formando Sociedad IAP

“¿Cuántas muertes más deberá haber para hacer conciencia de que tenemos que protegernos para cuidarnos unos a otros?

La gran cantidad de información, muchas veces contradictoria, que circula por las redes y medios de comunicación acerca del tema ha hecho que, en la mayoría de los casos, no le prestemos el debido cuidado a esta enfermedad, y las autoridades de los tres niveles de Gobierno tienen mucha responsabilidad en ello, así como la sociedad en general que, vemos “la tempestad” y seguimos sin atender las medidas sanitarias.

Es importantísimo cerrar filas para contener al coronavirus, de otra manera, este mal nunca acabará”.

‘Las autoridades ya nos prepararon para cuidarnos’: Fernanda Rivera. Dra. Conalep Los Mochis

“Las medidas que ha establecido el sector de la salud han sido buenas. Los protocolos que se han tomado en establecimientos y comercios de todos los giros han sido precisos. Creo que la cultura es cuidarse y atender todas las indicaciones, pero si no lo hacemos desde nuestra casa, con nuestros hijos, entonces difícilmente se hará en el exterior. Veo pertinente el regreso a clases, los estudiantes deben regresar a las aulas y debemos ser más conscientes todos de lo que se debe hacer al momento de convivir en la sociedad. El sector de la salud ya nos preparó para lo que se debe hacer. No pueden andar detrás de todos nosotros para que se cumplan las medidas. La vacuna ya está y los protocolos ya están, ya está en la conciencia de cada quien”.

‘Le han dado más prioridad al turismo y a la economía’: Dra. Teresa Guerra, Abogada

“Creo que la autoridad, y una parte de la población, desatendieron la emergencia y se confiaron, a pesar de saberse que la variante delta estaba ya extendida en varios países y en algunas regiones”. Tere Guerra detalló que se minimizó el potencial de riesgo de la variante delta: “todavía hace 2 semanas minimizaron el riesgo, al pedirle al Gobierno de Durango que se retractara respecto al riesgo por la ola de contagios en Mazatlán. Le han dado más prioridad al turismo y a la economía, que si bien son importantes, no deben estar por encima de la protección de la vida y la salud”.

‘No queremos una recesión laboral’: Héctor Ibarra Flores. Canacintra Los Mochis

El sector industrial está preocupado y ocupado en manejar de una manera muy estricta y muy puntualizada los protocolos sanitarios en cuanto al ingreso y manejo con el personal de cada uno de los sectores productivos. Lo que sí nos mantiene con mucha preocupación es en cuanto a que la ciudadanía en general no deja de tener reuniones sociales y se debe tener más consciencia en ese tipo de eventos, que no son tan necesarios. Si no es necesario acudir a ese tipo de reuniones, se debe evitar en todo momento, porque la preocupación principal es volver a tener restricciones en los negocios, lo que frenaría al sector productivo y se vería muy afectada la economía regional. No queremos una recesión hacia la parte laboral, ya muchos regresamos al home office.

‘Se deben endurecer los protocolos sanitarios’: Antonio Gutiérrez, Canaco Mocorito

“Estamos definiendo los criterios y los protocolos a tomar en el sector para socializarlo con lo socios Canaco de Mocorito. Hemos tenido reuniones para abordar el repunte que se está viviendo, porque percibimos que podría incrementar en la región y, de manera directa o indirecta, tenemos contacto con otras ciudades, como Culiacán, Los Mochis o Mazatlán. Pienso que, ante el repunte de casos que se está viviendo, se deben endurecer los protocolos y lo que valore el consejo de la Delegación de Canaco de Mocorito. Ya aquí en Mocorito, Protección Civil ha estado haciendo visitas a los negocios para verificar que se cumpla con las medidas. La invitación es a mantener los protocolos y no aflojar el paso”.

‘El monitoreo es la clave y la conciencia social’: José José Parra, Dir. Turismo Mocorito

“Estamos en contacto con Protección Civil y Seguridad Pública para realizar monitoreos de los puntos de mayor afluencia, para evitar que la gente se aglomere y promover la sana distancia. Las autoridades competentes ya están visitando a los prestadores de servicios para supervisar que se cumpla con los protocolos y, sobre todo, para motivarlos sobre cómo tenemos que cuidarnos y cuidar al visitante para ofrecerle la mayor confianza posible. Como destino, estamos abiertos a recibir a los visitantes con los cuidados correspondientes. Y ya se han tomado medidas, como la cancelación del Viernes de Plaza, de algunos paseos. Y depende cómo se comporte el problema, las autoridades habrán de tomar cartas en cuanto a restricciones”.

‘Las autoridades se han quedado cortas’: Héctor Ponce, Analista político

“El tema es crítico y debe tomarse con mucha seriedad, es gravísima la situación de la covid-19. Actualmente pasamos por una de las peores etapas de contagios, pero también es prioritario, deben buscarse los mecanismos para el regreso a clases presenciales, de eso no hay duda, por ejemplo, los estudiantes de universidad con todas las medidas sanitarias.

A los alumnos de primarias se deberían dejar hasta el último, ya que es más difícil que estos alumnos respeten y sigan los cuidados de sana distancia y portar cubrebocas; además, la actual variante delta ha afectado directamente a los menores y a la población que no ha sido vacunada. Definitivamente, las autoridades se han quedado cortas en las medidas y estrategias contra la covid-19 y actualmente vivimos un retroceso, ya que se regresó a medidas de cierre de negocios y otras restricciones. Otro punto es que es muy bajo el porcentaje de población vacunada. Se ve complicado un regreso a clases presenciales y, de hacerlo sin planeación, podrían causar una ola mayor de contagios”.

‘Ya se tomaron medidas’: José Gámez Valle, Líder hotelero de Mazatlán

El líder hotelero descartó que se deban tomar medidas más estrictas: “ya adoptamos ciertos protocolos, empresas certificadoras que nos apoyaron y ahora ya tenemos la certificación de Preverisk, también el Gobierno del Estado hizo lo propio para quienes no pudieron contratar Preverisk, por los costos elevados. El Gobierno del Estado hizo una certificación en protocolos covid, al menos aquí en Mazatlán así fue. No solamente los hoteles, sino también las empresas que se dediquen a cualquier actividad turística tomaron esa certificación”. Informó que desde el año pasado se manejan estas auditorías y certificaciones. Sostuvo que ha significado un mayor costo operacional, pero es preferible, para tratar de controlar los contagios.

‘La covid-19 se está ensañando con los niños’: Miguel Valenzuela, Secretario Gral. de Transportistas de Carga

“Ante este repunte de casos covid-19 que se ha estado viviendo, nosotros, lo que hemos hecho, de cierta forma, es reactivar y ponernos a la defensiva. Hemos hablado con nuestros agremiados para implementar las medidas precautorias, como lo son la sana distancia, el uso de cubrebocas y la aplicación del gel antibacterial. Tratamos de reforzar las medidas porque, por lo que he escuchado, este virus no respeta las edades y está atacando a los niños; entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tanto en nuestros hogares como en el trabajo. Y es que lo que menos queremos es que nuestros hijos se enfermen, porque son una parte muy importante de todos. Por eso es muy importante y necesario que acatemos las indicaciones”.

‘Se le estaba perdiendo el miedo a la pandemia’: Salvador González, Pdte. de la Ganadera

“Yo pienso que ya nos hemos relajado mucho y hemos dejado la preocupación de contagiarnos, le hemos perdido el miedo a la pandemia y nos relajamos. Nosotros nos estamos preparando y haciendo lo preventivo para no contagiarnos, porque ya llegó la tercera ola, y se ve que cada vez retoma más fuerza.

Sin duda alguna, tenemos que seguirnos cuidando, porque esta enfermedad está arrasando con chicos y grandes, y ahorita la población vulnerable son los jóvenes y los pequeños, ya que ellos no están vacunados. Claro está que tenemos que poner de nuestra parte y debemos esforzarnos por seguirnos cuidando, de seguir las medidas que el sector de la salud nos ha estado indicando desde el inicio de esta enfermedad”.

‘Se necesita intervención y sanciones por parte de la autoridad’: Fernando Zepeda, Analista político de Mazatlán

“Creo que se está tardando la autoridad en aplicar unas medidas más enérgicas para contener el número de contagios que se está disparando. Hay una responsabilidad compartida entre autoridad y ciudadanos, los ciudadanos deben de actuar con responsabilidad y acatar las instrucciones que está dando la autoridad de salud. Ante la situación que se está viviendo, sobre todo en Mazatlán, donde muchos andan como si no sucediera nada. Creo que es momento de que la autoridad intervenga con mayor energía y aplique sanciones. No se debe esperar a que los hospitales colapsen y, en consecuencia, aumente el número de sinaloenses muertos si no se toman medidas en estos momentos”.

‘La sociedad se ha relajado’: Roberto Soltero, Analista político

“Es obvio que la gente ha olvidado las reglas esenciales para mantenerse a salvo de la covid, y ha relajado su postura frente a esta enfermedad. Por eso el llamado de las autoridades, en principio a buscar vacunar a los jóvenes de 18 años en adelante, pero el Gobierno federal no ha enviado las vacunas que se han solicitado, alrededor de medio millón de vacunas, a pesar de que Sinaloa se mantiene por encima del promedio nacional de 42 por ciento de vacunación y Sinaloa tiene el 51 por ciento. Es importante destacar que las vacunas se han utilizado bien, han sido eficientes y eficaces. Siempre es importante que el Gobierno federal atienda la petición de Sinaloa para poder vacunar a jóvenes de 18 a 30 años de edad y, con ello, estar en disposición de combatir la pandemia en las vacaciones y poder volver a clases presenciales”.

Leer más: Aumentan riesgos de golpes de calor por efectos de la canícula en Mazatlán

‘Equilibrio entre economía y salud’: Pedro Brito, Académico C. Sociales en Mazatlán

“El acelerar el tema de la vacuna es una buena medida, pero también deben de buscar la forma de cómo tratar de regularizar más las aglomeraciones en lugares públicos o cerrados”. Consideró como correcta la decisión mantener el equilibrio entre economía y salud: “De la economía dependen los ingresos de muchas familias, pero también, si no se regula bien el tema de la economía, esto puede recurrir en un aceleramiento de los contagios y eso podría obligar a que la economía se cierre más”. Destacó que se debe poner atención en el transporte público: “en el transporte público debe buscarse que sea efectivamente cuidado el protocolo”. Asimismo, consideró que la ciudadanía no ha acatado las medidas y, por ello, han incrementado los contagios.

‘Empiezan las restricciones en algunos lugares’: Liliana Camacho, Presidenta de Canaco

“Es importante recordarles los protocolos de salud que debe seguir respetando la ciudadanía. Los casos están en aumento, las medidas siguen siendo las mismas que nos han recomendado desde el inicio de la pandemia, lo que se debe hacer es cuidarse. Están volviendo las restricciones, más que nada, en lugares públicos, en fiestas, así como lugares recreativos y, ante eso, creo que sí nos va a afectar, obviamente; pero primero está la salud. Esperemos que los negocios no tengan que cerrar porque eso, la verdad, sí nos afectaría muchísimo más. Creo que lo más importante es la salud y, pues, cuidarnos. Esperemos que los casos empiecen a disminuir”.

Fake News: Video de militar agrediendo a joven es viejo

Síguenos en