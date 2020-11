Sociología no desaparecerá de la UAS: Juan Eulogio Guerra Liera

Sinaloa.- La falta de demanda en la licenciatura de Sociología, en Culiacán, aunado a los problemas económicos que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) son los motivos por los cual se suspendió para este año la carrera para los alumnos de nuevo ingreso pero no desaparecerá, aseguró el rector Juan Eulogio Guerra Liera.

Tras las quejas por parte del alumnado aspirante a la carrera de Sociología por haber sido interrumpido el programa, el rector señaló que la carrera no desaparecerá, y que él no tiene la facultad para hacerlo, sino que es el Consejo Universitario quien toma tal decisión, e incluso, mencionó que ante la falta de demanda no se ha autorizado la apertura de doctorados y maestría durante un año.

“Las nuevas políticas públicas en el presupuesto, que se ha reducido, no nos permite darnos el lujo de abrir una opción o mantener una opción con una estructura para 30 o 40 alumnos con uno o dos”, dijo.

Aclaró que será solamente un semestre en el que no se van a tener alumnos, pero que la carrera para los demás grados se mantendrá. Ante esto, mencionó que la escuela deberá coordinarse llamar la atención de estudiantes de preparatoria mediante muestras profesiográficas para que estos ingresen: “Tienen que retomar el ofertar, el convencer de las bondades, de lo importante que es la sociología”.

Asimismo, negó que en algún momento haya declarado que Sociología es una carrera “pasada de moda”, recordando que algunas de las carreras más antiguas como Derecho, Química y las de la FCA, son las de mayor número de alumnos.

Otras de las denuncias por parte de los alumnos es la falta de un pronunciamiento por parte de la directora Guillermina Verdugo Zavala ni el coordinador hacia la situación que los aqueja.

En ese tema, Guerra Liera afirmó que la dirección debe tener una clara comunicación con alumnos y maestros y darles una explicación.