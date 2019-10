Solamente mañana no habrá clases en la UAS por paro laboral

Sinaloa.- La información del paro de labores que se realizará mañana en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha sido distorsionada, ya que personas, a través de cuentas falsas, afirman que serán más días de suspensión.

Ante ello, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, exhortó a los alumnos a no dejarse llevar por fake news. “Es solo un día, y no es paro de la universidad, ni del sindicato de la universidad, si no que es una estrategia coordinada a nivel nacional, y es solamente ese día. Y lo que va pasar es que no se van a impartir clases”.

Expresó que el jueves se reanudarán las clases normalmente.

Ante la manifestación que realizaron alumnos de la preparatoria Salvador Allende, ya que no quieren a la directora, dijo que la ley es muy clara y se eligió a las personas que tuvieran el perfil y fue determinado por Consejo Universitario.