Solicitan apoyo para tratamiento y donación de plaquetas para el niño Carlos en Culiacán

Sinaloa.- La familia del niño Carlos Horacio Rodriguez Sotelo de un año de edad tiene un diagnóstico de retraso psicomotor por lo que ante su complicación presentó problemas de anemia y glucosa, razón por la que ahora requiere de donación de plaquetas tipo O positivo y apoyo para gastos médicos en Culiacán, Sinaloa.

El pequeño lleva cuatro semanas internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, luego de practicarle una cirugía y colocarle una sonda para alimentos al haber presentado complicaciones de anemia y glucosa.

Adriana Sotelo Martínez madre del niño Carlos comentó que ha sido muy complicado el poder conseguir donadores de plaquetas, pues las personas no han podido por diferentes circunstancias entre ellas no cumplir con los requisitos, no ser compatibles o tener la vacuna recientemente contra el Covid-19.

"La cirugía que le realizaron la ocupaba de urgencia al igual que las donaciones porque se le bajó mucho el nivel de hemoglobina y eso provocó que presentará las complicaciones de salud", expresó la madre de familia.

Añadió que hasta el momento el pequeño Carlos se encuentra más estable de salud pero sí requiere de las plaquetas para lograr salir adelante y no presentar recaídas, pues ya tienen cuatro semanas en el Hospital y buscan que salga totalmente estable de salud.

La madre expresó que al notar que Carlitos presentaba una tez amarillenta con mucho bostezo y no lloraba por su bajo nivel de aféresis y complicación de glucosa.

Dentro de los medicamentos que el niño requiere son agua inyectable, cloruro de potasio inyectable, cloruro de sodio inyectable, gluconato de calcio inyectable, magnesio sulfato inyectable, seroalbúmina humana o albúmina humana y multivitaminas solución inyectable.

La familia señaló ser de escasos recursos y solventar todos los gastos médicos les parece casi imposible, razón por la que le hacen el llamado al buen corazón de los ciudadanos y apoyar en la situación ya sea con la donación de plaquetas tipo O positivo y medicamentos que el niño Carlos necesita.

Para apoyar a la familia pueden contactarlos a través del teléfono 6674305752 o a la cuenta bancoppel 4169160453511322.