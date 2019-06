Solicitan aumento de 3 pesos en transporte público en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- No es sorpresa que los concesionarios del transporte público del estado solicitaran un aumento de tarifa, sin embargo, no son cincuenta centavos ni un peso lo que solicitaron, si no tres pesos.

El subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna Moreno dio a conocer que fueron tres pesos lo que solicitaron, además de que ya se recibió la solicitud por parte de los concesionarios.

Ellos solicitan dos o tres pesos dependiendo el servicio que se preste y el consejo técnico que lo componen una serie de actores, es la que definirá

Osuna Moreno indicó que la Dirección de Vialidad y Transportes es la instancia que deberá someter a revisión la posibilidad de que se de el nuevo incremento, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran las unidades.

Aspectos de la conferencia de prensa donde se informó del aumento solicitado. Foto: El Debate

El funcionario estatal expresó que con la nueva Ley de de movilidad sustentable le compete a un consejo técnico deliberar la procedencia del aumento y aunque aún no se tiene fecha de la resolución, ya se está analizando.

Esta mañana, el subsecretario de gobernación se reunió con un grupo de abogados donde disertó la charla de la participación ciudadana en la administración estatal al igual que se intercambiaron diversas experiencias y conocimientos.