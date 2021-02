Solicitan con urgencia donadores de sangre y plaquetas para el pequeño Wilbert en Culiacán

Sinaloa.- El niño Wilbert Borquez Camargo es un pequeño de 1 año que padece de Leucemia Mieloide aguda y será sometido a un nuevo ciclo de quimioterapias por lo que continúan requiriendo donadores de plaquetas y sangre tipo A negativo.

El pequeño se encuentra internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, ya ha estado dos veces en terapia intensiva ante la gravedad de su salud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

María Teresa Castro Medina madre del niño comentó que es muy necesario que las personas se solidaricen con la causa pues de no donarle las plaquetas y sangre su niño puede perder la vida, así mismo explicó que con el tratamiento de quimioterapias ha bajo mucho el nivel de plaquetas porque las quema en el proceso pero si el tratamiento no se le aplica también corre mucho riesgo.

"Estamos desesperados porque el va ha estar necesitando constantemente donadores, y la verdad ha sido muy difícil el poder encontrar donadores, ahorita estamos en el el hospital desde el último día de enero, pero ya había estado estado internado desde noviembre que se complicó su salud", manifestó la madre.

Leer más: Ángeles Nocturnos Culiacán solicitará apoyo del gobernador Quirino Ordaz para camioneta

La madre mencionó que los médicos le informaron que es gran importancia conseguir donadores para el pequeño, pues el nuevo ciclo de quimioterapias es el doble a las que ya le han dado, por lo que le bajara todas las defensas y corre el riesgo de perder la vida.

“Estoy solicitando nuevamente de su ayuda para solicitar donadores de plaquetas y sangre A- para mi hijo Wilbert, es muy importante que se done sangre y plaquetas porque su vida depende de eso".

María Teresa expresó estar desesperada ya que después de pasar por este procedimiento el médico le informó que muchos pacientes han perdido la batalla al no poder conseguir suficientes donadores por lo que agradecerá toda su vida a quien los apoye.

“El doctor me comentó que en esta etapa es donde los pacientes con ese tipo de enfermedad es donde han fallecido mucho por falta de donadores donde es demasiado fuerte la quimio que le van a dar y me dice que es como una bomba que les quema todo y pues el niño cómo está chiquito si el niño ocupa plaquetas se le bajan de más y si no llego a conseguir donadores o algo el niño me puede sangrar o tener complicaciones más fuertes", indicó.

Leer más: Delincuentes saquean la escuela Vicente Suárez en Culiacán

Por último la madre de familia hizo el llamado a la ciudadanía si tienen el tipo de sangre que su hijo necesita se la donen pues su vida corre mucho riesgo al padecer uno de los tipos de leucemia más agresivos así como pasar un tratamiento fuerte que le baja todas sus defensas.

Para quienes puedan realizar el donativo de sangre y plaquetas podrán recurrir al bando de sangre del Hospital Pediátrico, mencionando el nombre del pequeño Wilbert Borquez Camargo o contactar a la familia al número de teléfono 6871937717.